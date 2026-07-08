Suben a 28 los casos por brote de neumonía en Nueva York

La enfermedad del legionario, es un tipo de neumonía causada por la bacteria legionela, que crece en agua tibia y estancada. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York informaron que aumentó a 28 el número de casos vinculados al brote de enfermedad del legionario detectado en el Upper East Side de Manhattan, mientras continúan las labores para identificar y eliminar la fuente de la bacteria.

De acuerdo con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (Dohmh), hasta la noche del martes se habían confirmado 28 contagios, de los cuales el 75 % ha requerido hospitalización. Hasta el momento no se han reportado fallecidos.

El brote permanece limitado a los vecindarios de Carnegie Hill y Yorkville, en los códigos postales 10028, 10128 y 10075.

Las autoridades aclararon que el agua potable sigue siendo segura para beber, cocinar, bañarse y ducharse, y que el uso de sistemas de aire acondicionado no representa un riesgo para la población. Según los investigadores, el origen más probable del brote es una torre de refrigeración contaminada y no el sistema de tuberías de agua.

Medidas anunciadas

Como parte de la respuesta, el Departamento de Salud inspecciona más de 160 instalaciones en el área afectada y ya inició trabajos de limpieza y remediación. Además, la ciudad anunció que hará públicas las direcciones de los edificios cuyas pruebas iniciales resulten positivas para la bacteria Legionella, responsable de la enfermedad.

La investigación comenzó el pasado 2 de julio, cuando se detectaron dos casos que apuntaban a una posible fuente de contagio comunitario. Desde entonces, el número de personas afectadas ha continuado en aumento, resaltó Telemundo 47.

La enfermedad del legionario es un tipo grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, la cual suele proliferar en torres de refrigeración que no reciben el mantenimiento adecuado. La bacteria se dispersa a través de pequeñas gotas de agua en el aire y no se transmite de persona a persona.

Today we and @NYCMayor announced additional emergency measures to respond to the Legionnaires´ disease community cluster on the Upper East Side that has sickened at least 23 people as of July 6: https://t.co/bMFx0BMuYS pic.twitter.com/yoMETljo8h — nychealthy (@nycHealthy) July 7, 2026

Situación actual

Tras un brote ocurrido en Harlem durante el verano de 2025, que dejó siete fallecidos, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó una normativa que obliga a los edificios con torres de refrigeración a realizar pruebas, limpiezas y reportes al Departamento de Salud cada 90 días.

Sin embargo, esa legislación entró en vigor apenas en mayo de este año.

Las autoridades recomendaron a los residentes del área afectada evitar el contacto con vapor de agua en espacios interiores y estar atentos a síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar y otros similares a los de la gripe.

En caso de presentar estas señales, exhortaron a buscar atención médica de inmediato para realizar las pruebas correspondientes.

Asimismo, se ordenó a todos los edificios con torres de refrigeración realizar inspecciones y procesos de desinfección para detectar y eliminar la presencia de la bacteria. No obstante, las autoridades advirtieron que, debido al período de incubación de la enfermedad, es posible que se registren nuevos casos antes de que el brote quede completamente controlado.