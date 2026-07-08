Edificio en construcción que se deformó en Manhattan requerirá una demolición parcial

Edificio en amenaza de colapso en Manhattan. ( FUENTE EXTERNA )

El edificio en construcción que sufrió una peligrosa deformación estructural en el centro de Manhattan, deberá ser sometido a una demolición parcial antes de poder ser reconstruido, según ingenieros estructurales consultados por el New York Post.

La antigua sede de Pfizer, un rascacielos de 37 pisos ubicado en el 235 de East 42nd Street, cerca de la Segunda Avenida, fue evacuada el martes luego de que dos columnas de soporte comenzaran a doblarse entre los pisos 21 y 22 durante los trabajos de conversión del inmueble en un complejo residencial.

Aunque no se reportaron heridos, las autoridades establecieron una amplia zona de seguridad que abarcó nueve manzanas mientras especialistas evaluaban el riesgo de un posible colapso.

Evaluación de seguridad

Ronald Hamburger, ingeniero estructural con cinco décadas de experiencia y miembro del equipo federal que investigó el colapso del World Trade Center, explicó que las columnas deformadas ahora soportan solo una fracción de la carga para las que fueron diseñadas, lo que aumenta la presión sobre el resto de la estructura.

Según el experto, será necesario instalar soportes temporales para estabilizar el edificio y reemplazar las columnas dañadas antes de cualquier otra intervención. No obstante, advirtió que primero debe realizarse una evaluación completa de la seguridad del inmueble.

Por su parte, la ingeniera estructural Emily Guglielmo señaló que incluso ingresar al edificio para colocar los refuerzos representa un riesgo considerable.

"Si es posible, la solución más rápida es instalar apuntalamientos temporales para limitar los riesgos, pero primero debe determinarse si es seguro que los equipos entren al edificio", explicó.

Ambos especialistas coincidieron en que los daños observados no pueden revertirse simplemente reparando la estructura existente.

"Las imágenes muestran una columna doblada, grietas y pisos que están cediendo. Ese tipo de daños generalmente no son reversibles", indicó Guglielmo, quien afirmó que será necesario retirar y reemplazar parte de los elementos estructurales afectados.

Posibles causas del incidente

Sobre las posibles causas del incidente, Hamburger planteó que las columnas pudieron haber sido sometidas a una carga mayor de la prevista o que durante la construcción se retiraran o dañaran componentes esenciales para su soporte.

Guglielmo agregó que otra hipótesis es que la estructura instalada no fuera la adecuada para soportar el peso previsto.

"Es difícil de diagnosticar en este momento, pero es muy probable que haya cargas más pesadas colocadas en esta columna de lo que se esperaba soportar. Es posible que el elemento estructural instalado no tuviera el tamaño correcto, ya sea por un problema de diseño o de construcción", afirmó.

La ingeniera añadió que este tipo de fallas suelen ser el resultado de varios factores combinados y que, en muchos casos, los problemas no se manifiestan hasta que el edificio alcanza un mayor peso durante su construcción.

El inmueble estaba siendo transformado en un desarrollo residencial de aproximadamente 1,600 apartamentos, considerado uno de los mayores proyectos de conversión de oficinas a viviendas en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con registros del Departamento de Edificios revisados por el New York Post, el proyecto había recibido siete infracciones entre julio y diciembre de 2025, acumulando más de 32,000 dólares en multas por distintas violaciones relacionadas con la obra.