Hombre muere tras caer de la plataforma de un tren en El Bronx

La policia de Nueva York investigando la escena. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 26 años murió tras caer desde las vías del tren 4 en la avenida Fordham, en El Bronx, en un incidente que es investigado por la Policía de Nueva York (NYPD).

El hecho ocurrió el jueves 2 de julio, poco después de las 8:00 de la mañana cerca de la intersección de Jerome Avenue y West 184th Street.

Un video de vigilancia obtenido por News 12 muestra el momento en que el hombre cae desde las vías elevadas hacia la calle. Las imágenes también captaron a varios agentes llegando al lugar en menos de dos minutos e iniciando de inmediato maniobras para intentar salvarle la vida.

La policía confirmó que el hombre cayó desde la estructura del tren elevado, pero no confirmó las versiones de testigos que aseguran que era perseguido por oficiales antes del incidente.

De acuerdo con personas que presenciaron lo ocurrido, el joven corría por las vías mientras agentes policiales se aproximaban desde direcciones opuestas. Los testigos afirmaron que el hombre aparentemente saltó desde la estructura e intentó sujetarse de un árbol para amortiguar la caída, pero no logró sostenerse y terminó impactando contra el pavimento.

La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde posteriormente fue declarado muerto.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido mientras se notifica oficialmente a sus familiares.

Investigación policial

En la escena permanecieron equipos de emergencia e investigadores, quienes trabajaban alrededor de manchas de sangre y otros indicios bajo las vías elevadas. Un testigo relató a News 12 que escuchó un fuerte golpe antes de observar a los oficiales tratando de reanimar al hombre.

La Policía de Nueva York informó que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente, incluyendo si el hombre estaba siendo perseguido por agentes antes de la caída.