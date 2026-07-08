Jugador dominicano de béisbol universitario detenido por ICE por "irregularidades" con su visa

El jugador de béisbol dominicano Johan Sandoval, estudiante de la universidad estatal de Savannah, fue detenido el pasado viernes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). ( FUENTE EXTERNA )

El jugador de béisbol dominicano Johan Sandoval, estudiante de la universidad estatal de Savannah, fue detenido el pasado viernes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un operativo realizado en Clifton Park, Nueva York, por presuntas irregularidades relacionadas con su visa de estudiante.

Sandoval, de 22 años, iba saliendo en la residencia de su novia, rumbo al gimnasio cuando fue interceptado por agentes federales .

Según relató Adriana Wade, ciudadana estadounidense y novia del dominicano, los agentes de ICE interceptaron y bloquearon el vehículo de Sandoval cuando salía hacia un gimnasio con la intención de detenerlo. El joven logró regresar al apartamento para alertar a su novia y a la madre de esta sobre lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, los agentes lo persiguieron hasta la puerta de la vivienda y allí completaron el arresto, según narró Wade al periódico The Current GA,.

Aunque aseguró que Sandoval presentó su documentación migratoria, describió el arresto como un procedimiento tenso, durante el cual el dominicano perdió su identificación estatal y su teléfono celular fue destruido.

Actualmente, Sandoval permanece detenido en el centro de procesamiento de ICE en Buffalo, Nueva York. De acuerdo con su novia, ha logrado comunicarse con ella y con su familia dos veces al día para informarles que se encuentra bien.

Detalles de la detención

En un comunicado enviado a The Current GA, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la detención ocurrió durante un "operativo de cumplimiento selectivo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/img6773-4191a07c.jpg Sandoval cursaba una licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Gestión y tenía previsto graduarse el próximo año. Además, contaba con una beca deportiva completa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/img6774-94e001df.jpg En la temporada de este año fue el único integrante del equipo que inició los 47 partidos disputados por los Tigers y el mes pasado fue nombrado jugador más valioso del HBCU Baseball All-Star Game, celebrado en Kannapolis, Carolina del Norte. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Según la agencia, Sandoval ingresó legalmente a Estados Unidos en 2022 con una visa de estudiante, pero presuntamente dejó de cumplir con los requisitos de ese estatus migratorio, por lo que su visa fue cancelada en abril de 2025.

El DHS también afirmó que el joven intentó huir a pie cuando los agentes ejecutaban el arresto y que los oficiales actuaron de manera apropiada para completar la detención. Agregó que permanecerá bajo custodia mientras enfrenta un proceso de deportación que determinará si puede permanecer en el país.

Reacción de la familia y la universidad

La hermana del joven, Melissa Sandoval, inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos legales de su defensa. En la publicación explicó que la familia trabaja junto a la universidad estatal de Savannah y al abogado de inmigración del estudiante para tratar de resolver el caso.

Por su parte, el presidente de la universidad, Jermaine Whirl, confirmó que mantiene comunicación con la familia y con el representante legal de Sandoval. La institución señaló que no puede ofrecer más detalles debido a las leyes federales de privacidad.

Sandoval cursaba una licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Gestión y tenía previsto graduarse el próximo año. Además, contaba con una beca deportiva completa.

Durante su paso por la universidad recibió reconocimientos de la Southern Intercollegiate Athletic Conference en 2025 y 2026.

En la temporada de este año fue el único integrante del equipo que inició los 47 partidos disputados por los Tigers y el mes pasado fue nombrado jugador más valioso del HBCU Baseball All-Star Game, celebrado en Kannapolis, Carolina del Norte.

Su familia asegura que el dominicano no tiene antecedentes penales y que ha dedicado su tiempo en Estados Unidos a estudiar, servir a la comunidad y construir un mejor futuro. Hasta la tarde del martes, la campaña de GoFundMe había recaudado más de 27,000 dólares para su defensa legal.