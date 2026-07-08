Reportan la muerte de un dominicano en Nueva York; era policía en esa ciudad

La plataforma Oficiales dominicanos de Nueva York (NYDO) , dedicada a difundir informaciones sobre la comunidad dominicana en Nueva York, informó este miércoles el fallecimiento del policía dominicano Juan Rodríguez , miembro del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), mediante un mensaje de despedida publicado en sus redes sociales.

No comunicó cómo falleció.

Reacciones y condolencias

Por medio de una publicación, la plataforma expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente, así como a los integrantes del Precinto 43 de la Policía de Nueva York, donde prestaba servicio.

"Nuestras más sentidas condolencias a la familia Rodríguez, sus amigos, sus colegas, nuestra familia del Precinto 43 y a todos aquellos cuyas vidas tocó durante este momento tan difícil", escribió NYDO.

La cuenta también compartió una fotografía que, según explicó, había sido enviada por el propio Rodríguez y que originalmente estaba destinada a conmemorar un momento importante de su carrera policial.

"Esta fue la foto que compartió conmigo. Estaba destinada a marcar un día de celebración, un día para honrar su ceremonia de despedida y todo por lo que tanto se había esforzado. En cambio, lamentamos la desgarradora pérdida de una vida que se fue demasiado pronto", señala la publicación.

Detalles del fallecimiento

El mensaje describe a Rodríguez como un oficial recordado por su dedicación, su trato cercano y la huella que dejó entre quienes lo conocieron.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las causas de su fallecimiento y el Departamento de Policía de Nueva York no ha emitido información oficial al respecto.

"La vida puede cambiar en un instante. Tu dedicación, tu sonrisa y el impacto positivo que tuviste en quienes te rodeaban jamás serán olvidados. Descansa en paz. Tu legado vivirá en los corazones de todos los que te conocieron y te amaron. Siempre te recordaremos", concluye el homenaje publicado por NYDO.