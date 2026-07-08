Investigan ingreso de armas a centro juvenil de El Bronx tras motín que dejó 11 heridos

El centro de detención juvenil Horizon, ubicado en el barrio de Mott Haven, en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York investigan cómo ingresaron armas y objetos punzocortantes al centro de detención juvenil Horizon, un centro ubicado en el barrio de Mott Haven, en El Bronx, donde un violento enfrentamiento entre adolescentes bajo custodia y miembros del personal, dejó al menos 11 personas heridas el pasado domingo 21 de julio.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde en las instalaciones situadas en el 560 de Brook Avenue, luego de que se desatara una pelea entre varios de los jóvenes detenidos, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de Univisión, algunos adolescentes habrían obtenido bisturíes quirúrgicos de contrabando y cuchillos improvisados, los cuales utilizaron para atacar a empleados que intentaban controlar la situación.

Durante el enfrentamiento, tanto trabajadores como internos sufrieron heridas de arma blanca y otras lesiones, por lo que fueron trasladados a hospitales de la zona.

Las autoridades indicaron que, pese a la violencia del incidente, ninguna de las lesiones pone en riesgo la vida de los afectados.

Reacción de familiares y movilización policial

El motín generó preocupación entre familiares de los jóvenes detenidos, quienes acudieron al centro tras conocer los reportes de la pelea. Videos difundidos en redes sociales mostraron una amplia movilización policial y de equipos de emergencia alrededor del complejo.

El centro de detención juvenil Horizon esta bajo la Administración de Servicios para la Infancia (ACS) y es uno de los dos centros de detención juvenil de máxima seguridad de la ciudad de Nueva York.

Mientras continúan las investigaciones sobre el origen de la pelea, la Policía de Nueva York también busca determinar cómo ingresaron las armas al centro y si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

Según declaraciones de Darik Robinson, representante sindical del personal, algunos internos utilizaron objetos de contrabando y armas improvisadas para atacar tanto a empleados como a otros residentes del centro.

"Fue un motín total", afirmó Robinson, quien aseguró haber presenciado cómo algunos jóvenes agredían al personal e incluso los golpeaban con radios de comunicación. También sostuvo que varios internos lograron quitarles las llaves a los empleados, lo que les permitió desplazarse entre distintos dormitorios para atacar a otros adolescentes.

El representante sindical señaló además que, aunque la instalación cuenta con detectores de metales, enfrenta problemas de sobrecapacidad y escasez de personal, con unidades donde un solo trabajador supervisa a varios jóvenes. Agregó que las autoridades también investigan si la falta de actividades programadas pudo haber contribuido al estallido de violencia.

Medidas de seguridad y control

Por su parte, el Departamento de Servicios para Niños informó que la situación fue controlada y que el centro permanece seguro. Asimismo, indicó que se han reforzado las medidas de supervisión y el personal mientras continúa la investigación para esclarecer cómo ingresaron las armas y determinar posibles fallas en la seguridad.