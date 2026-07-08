Niña de 7 años muere tras ser atropellada por un autobús escolar en Nueva York

Una niña de 7 años murió la mañana de este miércoles tras ser atropellada por un autobús escolar en la comunidad de Monsey, ubicada en el distrito de Ramapo, en el condado de Rockland, Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió poco después de las 9:00 de la mañana sobre Blauvelt Road, donde equipos de emergencia acudieron tras recibir reportes de que una menor había sido atropellada.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la niña gravemente herida.

Paramédicos de Hatzalah intentaron brindarle asistencia médica, pero la menor fue declarada muerta en la escena debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor del autobús, un hombre de 28 años residente de Monsey, condado de Rockland, Nueva York, permaneció en el lugar y coopera con la investigación, informó la Policía de Ramapo.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de que el consumo de alcohol o drogas haya influido en el accidente, por lo que preliminarmente no se contempla presentar cargos penales. No obstante, aclararon que esa evaluación podría cambiar si surgen nuevas evidencias durante la investigación.

Por el momento, la policía no ha revelado la identidad de la menor ni ha informado cuántas personas viajaban a bordo del autobús escolar al momento del accidente o cuál era el destino del vehículo.

Investigación en curso

La causa del atropellamiento tampoco ha sido determinada y la investigación permanece a cargo de la Unidad de Investigación de Accidentes de la Policía de Ramapo.

Imágenes aéreas captadas por el helicóptero de Telemundo 47 mostraron una amplia presencia de equipos de emergencia y agentes policiales en la zona mientras se desarrollaban las pesquisas.