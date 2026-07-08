EE. UU. retira del mercado una marca de shampoo por posible contaminación bacteriana

Shampoo densificante para el cuero cabelludo Oribe Serene Scalp, sacado del mercado por bacterias. ( FUENTE EXTERNA )

El fabricante Kao USA anunció el retiro voluntario de varios lotes del shampoo densificante para el cuero cabelludo Oribe Serene Scalp en Estados Unidos y Canadá, luego de detectar la presencia de la bacteria Pluralibacter gergoviae durante controles internos de calidad.

La medida, informada por la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos (FDA), entró en vigor el pasado 1 de julio y afecta a consumidores, distribuidores y salones de belleza que hayan adquirido el producto.

Según la FDA, la bacteria representa un bajo riesgo para personas sanas, pero puede causar infecciones en individuos con el sistema inmunológico debilitado o con heridas abiertas. Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedades relacionadas con el uso del shampoo retirado.

El shampoo se comercializa ampliamente en Estados Unidos a través de plataformas y cadenas de tiendas como Amazon, Sephora, Walmart y eBay, además de salones de belleza autorizados y otros distribuidores especializados en productos para el cuidado del cabello.

El retiro incluye las siguientes presentaciones y lotes:

Frasco de 8.5 onzas (240 ml), código UPC 840035231242, lote YR010556.

Frasco de 33.8 onzas (1 litro), código UPC 840035231273, lotes YR010566 y YR010576.

Los productos afectados fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026. El código del lote puede encontrarse en la parte inferior del envase, impreso en color negro y precedido por las letras "YR".

La bacteria Pluralibacter gergoviae pertenece a la familia Enterobacteriaceae y puede desarrollarse en ambientes húmedos, incluyendo algunos productos cosméticos. Aunque generalmente no representa un peligro para la mayoría de los consumidores, las autoridades explicaron que, en personas vulnerables, puede provocar irritación cutánea o infecciones más graves.

La FDA recomendó a quienes posean alguno de los lotes afectados suspender inmediatamente su uso y contactar a Kao USA para gestionar el reemplazo o la devolución del producto.

Asimismo, distribuidores, tiendas y salones de belleza deberán retirar estos lotes de la venta y devolverlos al fabricante como parte del proceso de retiro voluntario.

Acciones oficiales

InfoBae aseguró que Kao USA está colaborando con la FDA y revisando sus procesos de fabricación para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

La agencia reguladora continuará supervisando el retiro del producto y pidió a los consumidores reportar cualquier efecto adverso relacionado con el shampoo a través del programa MedWatch.