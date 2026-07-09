Aumentan a 36 los casos de enfermedad del legionario en Nueva York

La enfermedad del legionario, es un tipo de neumonía causada por la bacteria legionela, que crece en agua tibia y estancada. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York informaron este jueves que aumentó a 36 el número de casos confirmados de enfermedad del legionario, relacionados con el brote detectado en el Upper East Side de Manhattan, mientras continúa la búsqueda del origen de la bacteria.

De acuerdo con el Departamento de Salud de la ciudad, más del 60 % de las personas afectadas ha requerido hospitalización, aunque hasta el momento no se han reportado fallecimientos.

El brote permanece concentrado en los sectores de Carnegie Hill y Yorkville, específicamente en los códigos postales 10028, 10128 y 10075.

Las autoridades aclararon que el agua potable es segura para beber, cocinar, bañarse y utilizar el aire acondicionado, ya que la fuente de la bacteria no estaría en el sistema de tuberías, sino probablemente en una torre de refrigeración.

Como parte de la investigación, Telemundo 47 aseguró que los equipos de salud inspeccionan más de 160 torres de refrigeración en la zona y ya iniciaron labores de limpieza y remediación para eliminar cualquier posible foco de contaminación.

Medidas anunciadas

El incremento de casos se produce un día después de que el Departamento de Salud anunciara nuevas medidas de emergencia para contener el brote, entre ellas la publicación de las direcciones de los edificios cuyas pruebas iniciales resulten positivas a la bacteria Legionella, responsable de la enfermedad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exhortó a las personas que viven o trabajan en el área afectada desde finales de junio y presenten síntomas a comunicarse de inmediato con un proveedor de atención médica.

La investigación comenzó el pasado 2 de julio, cuando se identificaron dos casos que sugerían una posible fuente de contagio comunitario. Desde entonces, el área bajo vigilancia se ha ampliado y ahora abarca desde la calle East 74 hasta la East 97.

Situación actual

La enfermedad del legionario es un tipo grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que suele proliferar en torres de refrigeración con mantenimiento inadecuado. La infección no se transmite de persona a persona, sino mediante la inhalación de pequeñas gotas de agua contaminada.

El Departamento de Salud recomendó a los residentes del área prestar atención a síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, y buscar atención médica de inmediato si los presentan.

Asimismo, recordó que todos los edificios con torres de refrigeración han recibido la orden de realizar pruebas y desinfectar sus sistemas para evitar la propagación de la bacteria.