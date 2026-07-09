Nuevas críticas para Darializa Ávila tras afirmar que el sistema fronterizo de EE. UU. es racista

La candidata demócrata al Congreso por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier, respaldada por el alcalde Zohran Mamdani y por los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA), enfrenta nuevas críticas tras resurgir un artículo académico en el que sostiene que el sistema de control fronterizo de Estados Unidos está estructuralmente basado en la "anti-negritud y la islamofobia".

El documento, publicado en 2023 mientras Ávila Chevalier cursaba estudios en la universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY), analiza la detención en 2017 de Abdikadir Mohamed, un residente permanente somalí interrogado por el Equipo de Respuesta Táctica al Terrorismo (TTRT) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto John F. Kennedy.

En el texto, la candidata argumenta que las acciones del TTRT constituyen una forma de "violencia fronteriza" y asegura que las políticas antiterroristas de Estados Unidos responden a prácticas de "anti-negritud e islamofobia", las cuales, según su análisis, son elementos centrales del sistema de seguridad nacional.

El artículo también plantea que las medidas de control fronterizo no solo buscan regular la inmigración, sino vigilar y controlar a determinados grupos sociales dentro del país, describiendo el contraterrorismo como una extensión de la violencia estatal racializada.

Sin embargo, según publicó el New York Post, el estudio omite mencionar que el nombre de Mohamed coincidía con el de un presunto integrante del grupo extremista Al-Shabaab buscado por las autoridades, lo que pudo haber motivado el interrogatorio.

El medio también señala que el trabajo no propone alternativas para identificar amenazas a la seguridad nacional.

Mohamed permaneció 17 meses bajo custodia migratoria y posteriormente fue liberado sin que se presentaran cargos en su contra. Su caso fue objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Controversias previas

La publicación vuelve a colocar bajo escrutinio a Ávila Chevalier, quien recientemente ganó las primarias demócratas para el Distrito 13 de Nueva York con el respaldo de Mamdani.

La candidata ya había sido objeto de controversia por antiguos mensajes en redes sociales, eliminados posteriormente, en los que expresaba su apoyo a la abolición de la policía, las prisiones y las fronteras, así como por su participación en grupos estudiantiles propalestinos durante su etapa en la Universidad de Columbia.

Hasta el momento, ni Ávila Chevalier ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han respondido públicamente a las revelaciones difundidas por el New York Post.