Arrestan a policía de Nueva York acusado de violar a una familiar menor de edad

El logo de la policía de Nueva York en el uniforme de un agente. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue arrestado acusado de violar en varias ocasiones a una familiar que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, presuntamente entre 2021 y junio de este año, informaron las autoridades.

El oficial, identificado como Joshua Acosta, de 39 años, fue detenido la noche del miércoles en el sur de Brooklyn y enfrenta tres cargos de violación, tres de abuso sexual, dos de acto sexual contra un menor y uno por actuar de manera perjudicial para el bienestar de un menor, de acuerdo con la Policía de Nueva York.

De acuerdo con The New York Post, las autoridades indicaron que la presunta víctima era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, aunque no revelaron su edad para proteger su identidad.

Detalles del arresto

Según registros del NYPD, Acosta ingresó al cuerpo policial en 2014 y estaba asignado a una unidad que trabaja con agentes involucrados en demandas relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Tras su arresto, fue suspendido sin disfrute de sueldo.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario New York Post, la investigación fue iniciada por la Oficina de Asuntos Internos del NYPD y posteriormente remitida a la Fiscalía de Brooklyn.

Los abogados del agente rechazaron las acusaciones y afirmaron que cuentan con pruebas que demostrarán la inocencia de su cliente.

"Nuestra oficina ya posee pruebas que demuestran la inocencia de nuestro cliente. Estas acusaciones son indudablemente graves, pero, lo que es más importante, son demostrablemente falsas", señalaron los abogados Jason Goldman y David Gelfand en un comunicado.

La comparecencia de Acosta ante un juez estaba prevista para este jueves, mientras el proceso judicial continúa.