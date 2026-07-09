Frontier incorpora ocho rutas tras la salida de Spirit Airlines

Un avión de la aerolínea Frontier. ( FUENTE EXTERNA )

Frontier Airlines anunció la incorporación de ocho rutas que anteriormente formaban parte de la red de Spirit Airlines, como parte de su estrategia para ampliar su presencia en Estados Unidos tras la suspensión de operaciones de su competidora en varios mercados.

Entre las nuevas conexiones destaca el vuelo diario y sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit (DTW), una ruta que comenzó a operar el pasado 5 de julio.

La aerolínea explicó que la expansión busca mantener opciones de vuelos de bajo costo para los viajeros en aeropuertos donde Spirit dejó de operar. Además de Fort Lauderdale y Detroit, Frontier añadió rutas que conectan ciudades como Boston, Dallas-Fort Worth, Las Vegas, Kansas City, Orlando, Memphis, Nueva Orleans, Filadelfia y Richmond.

Como parte del lanzamiento, la compañía ofreció tarifas promocionales desde 39 dólares, mientras que el trayecto entre Detroit y Fort Lauderdale inició con precios desde 49 dólares.

La promoción estará disponible para boletos comprados hasta el 12 de julio y aplicará a vuelos seleccionados entre el 3 de agosto y el 2 de septiembre de este año.

"Estamos satisfechos de ampliar nuestro servicio en todo el país para garantizar que sigan disponibles opciones de vuelos de bajo costo para los consumidores mientras planifican sus viajes este verano y más adelante", afirmó Josh Flyr, vicepresidente de Diseño de Red y Operaciones de Frontier Airlines.

De acuerdo con Detroit Free Press, Frontier también comenzó a operar desde Detroit rutas hacia Filadelfia y Las Vegas, que anteriormente eran atendidas por Spirit Airlines.

Expansión de rutas

La expansión ocurre luego de la salida de Spirit de varios mercados, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, donde la aerolínea transportó cerca de 11 millones de pasajeros en 2024 y concentró el 31.4 % de la participación del mercado, según datos citados por WLRN Public Media.

Ante ese escenario, otras compañías aéreas han comenzado a reorganizar sus operaciones para cubrir parte de la demanda que dejó la salida de Spirit, siendo Frontier una de las principales beneficiadas con la redistribución de rutas.

La compañía también informó que esta expansión forma parte de su iniciativa "The New Frontier", que incluye nuevos productos para los pasajeros, como los asientos UpFront Plus, con mayor espacio y asiento central vacío garantizado, además de planes para introducir una cabina de primera clase durante 2026.