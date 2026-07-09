NY reabre las calles tras daños en rascacielos en Manhattan mientras investigan falla estructural

El rascacielos en el centro de Manhattan que fue evacuado por temor al colapso de su estructura. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Nueva York comenzó a retomar la normalidad el miércoles luego de que las autoridades reabrieran varias calles y permitieran el regreso de residentes y huéspedes de hoteles cercanos al rascacielos donde se detectaron graves daños estructurales durante un proyecto de conversión de oficinas en apartamentos.

Según informó la Agencia AP, los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche para estabilizar el edificio, ubicado en la antigua sede de Pfizer, cerca de Grand Central Terminal, donde se encontraron columnas de soporte dobladas y pisos hundidos, lo que obligó a evacuar la zona el martes.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que, tras las labores de estabilización, no se ha detectado un mayor movimiento en la estructura. No obstante, anunció que la ciudad llevará a cabo una investigación para determinar qué provocó la falla y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Situación estructural

"Tan pronto respondamos a las preocupaciones inmediatas sobre la seguridad, realizaremos una investigación completa sobre cómo llegamos a este punto", afirmó Mamdani, citado por AP, al señalar que este tipo de incidentes no debería ser una consecuencia de los proyectos de conversión de edificios de oficinas en viviendas.

Las autoridades informaron que el martes hallaron dos columnas de soporte gravemente deformadas en el piso 21, además de múltiples grietas y hundimientos en varios niveles del edificio de 37 pisos.

Aunque descartaron un colapso total de la estructura, sí advirtieron sobre el riesgo de un colapso localizado, por lo que se ordenó una evacuación preventiva y el cierre de varias calles del sector.

Tras una inspección piso por piso, los contratistas pudieron regresar al inmueble para ejecutar reparaciones de emergencia bajo la supervisión del Departamento de Edificios de la ciudad y de ingenieros independientes contratados por el propietario.

El proyecto, considerado el mayor plan de conversión de oficinas en viviendas en la historia de Nueva York, contempla la creación de unas 1,600 unidades residenciales mediante la remodelación del antiguo complejo de Pfizer y la construcción de nuevos pisos sobre la estructura existente.

Impacto y protestas

De acuerdo con AP, Nathan Berman, fundador de la empresa desarrolladora MetroLoft, reconoció en una entrevista con The Wall Street Journal que el peso adicional generado por la ampliación de 15 pisos superiores probablemente contribuyó a los daños detectados.

Mientras avanzan las reparaciones, algunas calles permanecieron parcialmente cerradas y trabajadores sindicalizados realizaron una protesta frente al edificio para denunciar el uso de mano de obra no sindicalizada en el proyecto.

El alcalde aseguró que, una vez concluyan las reparaciones de emergencia, la ciudad realizará una evaluación exhaustiva para verificar que la obra cumpla con todos los códigos de construcción antes de autorizar la reanudación de los trabajos.

Expertos consultados por AP señalaron que aún es pronto para determinar si la falla fue causada por errores de ingeniería, incumplimientos en el diseño o problemas ocultos en la estructura original del edificio.

Sin embargo, consideran que, si el proyecto logra completarse, la alta demanda de viviendas en Manhattan permitirá que encuentre inquilinos pese al incidente.