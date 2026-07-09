Un hombre escaló los cables de suspensión del puente de Brooklyn la tarde del miércoles, provocando un amplio operativo de rescate que obligó al cierre de los carriles en dirección a Brooklyn durante la hora pico y generó importantes retrasos en el tránsito de la ciudad.

El incidente ocurrió poco antes de las 7:40 de la noche, cuando testigos observaron al hombre caminando sobre los cables de acero del emblemático puente, a unos 85 metros de altura sobre el East River.

Videos difundidos en redes sociales mostraron al individuo desplazándose por la estructura mientras decenas de automovilistas y peatones presenciaban la escena.

De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), el reporte fue recibido alrededor de las 8:00 p.m. Agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia ascendieron por los cables para establecer contacto con el hombre, a quien las autoridades describieron como una persona con aparente alteración emocional.

Operativo de rescate

El operativo se extendió durante varias horas y obligó al cierre de los carriles en dirección este, de Manhattan hacia Brooklyn, afectando la circulación vehicular en uno de los momentos de mayor congestión del día.

Finalmente, el hombre fue bajado de la estructura de forma segura, recibió una evaluación médica y quedó bajo custodia policial. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.

Los carriles del puente fueron reabiertos alrededor de las 10:00 p.m., una vez concluyeron las labores de rescate.