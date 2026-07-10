Arrestan a conductor acusado de huir tras atropellar y matar a una madre soltera en NY

Diana Rolón, de 60 años, fallecida en un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 28 años fue arrestado y acusado de abandonar la escena de un accidente mortal después de atropellar con una camioneta BMW a una madre soltera que realizaba compras para la fiesta de graduación de su único hijo en Staten Island, informó la Policía de Nueva York.

Bruce Arneaud enfrenta un cargo por abandonar el lugar de un accidente con resultado de muerte, relacionado con el atropello que costó la vida a Diana Rolón, de 60 años. Durante su comparecencia ante un tribunal el jueves se declaró no culpable y fue puesto en libertad sin fianza.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 4:18 de la tarde del 21 de junio en Port Richmond. Según las autoridades, Rolón fue embestida por una camioneta BMW blanca que circulaba por Decker Avenue mientras cruzaba la calle fuera del paso peatonal. El conductor huyó del lugar en dirección a Post Avenue.

Familiares de la víctima relataron que Rolon asistía a una venta de garaje ubicada a pocas cuadras de su vivienda para comprar artículos destinados a la celebración de graduación de su hijo Michael, de 17 años, quien acababa de terminar sus estudios en la escuela secundaria Michael J. Petrides.

Había encontrado varios marcos para fotografías y regresaba a su vehículo para buscar dinero en efectivo cuando fue atropellada.

Rolon sufrió una hemorragia cerebral, además de fracturas en un brazo, una pierna y el rostro. Fue trasladada de urgencia al Richmond University Medical Center, donde fue sometida a una cirugía cerebral de emergencia. Tres días después, los médicos la declararon con muerte cerebral y falleció.

"Es un sentimiento agridulce", declaró al New York Daily News Emily Feliciano, sobrina de la víctima. "Si finalmente recibe una condena, sentiremos que hubo justicia y un cierre, pero nada la traerá de vuelta"

Feliciano también describió el difícil momento que atraviesa el hijo de Rolon, quien quedó sin sus padres. "Cada día despierta con una emoción diferente. Algunos días está bien y otros solo llora. Está tratando de mantenerse fuerte porque ahora está solo", expresó.

Reacciones familiares

La familia lamentó especialmente que el conductor abandonara la escena del accidente. "Si se hubiera quedado e intentado ayudarla, lo habríamos sentido de otra manera. El hecho de que huyera provoca mucha tristeza y enojo", agregó la sobrina.

Rolon trabajaba como asistente educativa en la escuela pública PS 373R, en el sector de Tompkinsville, Staten Island. Sus familiares la describieron como una persona entregada a su trabajo y muy unida a su familia.

Para ayudar a cubrir los gastos médicos y funerarios, sus allegados organizaron una actividad benéfica en una pizzería de Staten Island, que reunió a decenas de personas. "Ver tantas muestras de cariño fue muy bonito porque eso representaba a Diana: mantener unida a la familia y preservar nuestras tradiciones", señaló Feliciano.

Arneaud, residente del sector New Brighton, en Staten Island, no tenía arrestos previos en la ciudad de Nueva York. Su abogado declinó ofrecer declaraciones sobre el caso.