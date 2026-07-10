El tiroteo mortal durante un control de tráfico en Houston reaviva el escrutinio público sobre el ICE

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( EFE )

Las autoridades federales de Estados Unidos se niegan a revelar la identidad del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató a un ciudadano mexicano durante un operativo de tránsito en Houston, mientras aumenta el escrutinio sobre el caso tras confirmarse que la víctima no era la persona que los agentes buscaban.

Detalles del operativo

El incidente ha reavivado las críticas contra la política migratoria del presidente Donald Trump y los procedimientos del ICE, en un contexto de incremento de las detenciones de inmigrantes en todo el país, impulsadas por nuevos recursos aprobados por el Congreso.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha presentado pruebas que respalden su versión de los hechos. La agencia sostiene que Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, embistió un vehículo del ICE durante una persecución en la madrugada del martes y que un agente abrió fuego en defensa propia.

Reacciones y críticas

Sin embargo, los agentes involucrados no portaban cámaras corporales y ni el ICE ni el DHS han divulgado fotografías, videos u otra evidencia del lugar.

La representante demócrata Sylvia García afirmó que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo. Según su familia, el hombre llevaba más de 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba como constructor, no tenía antecedentes penales y se encontraba en la etapa final del proceso para regularizar su situación migratoria.

El mexicano fue abatido mientras trasladaba a varios trabajadores a una obra de construcción. Tras el tiroteo, el ICE arrestó a los otros tres ocupantes de la camioneta, entre ellos un hermano de la víctima. La agencia no ha divulgado sus identidades, aunque familiares aseguran haber hablado brevemente con ellos.

Respuesta oficial

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), denunció a The Associated Press que las autoridades migratorias están presionando a los detenidos para que acepten la deportación voluntaria, lo que, según dijo, dificultaría que puedan ofrecer su versión de los hechos a investigadores.

El DHS rechazó esas acusaciones y las calificó de "categóricamente falsas".

En respuesta a cuestionamientos sobre el operativo, el DHS explicó que semanas antes del tiroteo agentes investigaban una denuncia anónima y habían observado dos camionetas blancas en la dirección vinculada con la persona buscada.

Según la agencia, cuando regresaron al lugar el martes identificaron una camioneta blanca cuyo conductor se parecía al objetivo de la investigación.

El Departamento de Seguridad Nacional también justificó su decisión de mantener en reserva la identidad del agente involucrado al alegar que divulgar su nombre podría exponerlo, junto con su familia, a amenazas y actos de violencia.