Revelan que agentes de ICE no llevaban cámaras corporales en operativo donde murió inmigrante

Un autobus de migrantes detenidos por ICE. ( FUENTE EXTERNA )

Salieron a la luz nuevos detalles sobre el operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el que murió el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, el pasado martes, entre ellos que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales durante la intervención.

De acuerdo con Telemundo, además de Salgado Araujo, en la camioneta viajaban otras tres personas, entre ellas un hombre que sería hermano de la víctima y otros dos ocupantes.

Los familiares informaron que los tres permanecen detenidos en un centro de detención migratoria del condado de Montgomery.

Una de las personas detenidas fue identificada como Daniel Tirado Pantoja, de 43 años. Su hijastra relató a Telemundo Houston que conoció lo ocurrido a través de publicaciones en redes sociales y que, al llegar al lugar, observó a Lorenzo herido de bala y a otros ocupantes esposados.

Detalles del operativo

Según un comunicado enviado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes realizaban labores de vigilancia tras recibir una denuncia considerada creíble por agencias policiales asociadas.

La dependencia explicó que, semanas antes del incidente, habían observado dos camionetas blancas en una propiedad vinculada con el objetivo de la investigación y que el pasado 7 de julio intentaron detener uno de esos vehículos al creer que el conductor coincidía con la persona buscada.

Otro de los datos que se conocieron es que, según fuentes del DHS y un reporte de NBC News, ninguno de los agentes de ICE que participó en el operativo llevaba cámaras corporales.

Reacción del DHS

Aunque ICE es la agencia federal de aplicación de la ley con el mayor presupuesto, el Departamento de Seguridad Nacional atribuyó la ausencia de estos dispositivos a la falta de fondos para ampliar el programa de cámaras corporales.

En un comunicado, el DHS señaló que esta situación responde, entre otros factores, a la falta de financiamiento por parte del Congreso y a los cierres parciales del gobierno federal.

El caso continúa bajo investigación mientras familiares de la víctima y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes exigen mayor transparencia sobre las circunstancias en que ocurrió el tiroteo.