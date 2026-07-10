Caso de 16 hermanos hallados en condiciones insalubres desborda recursos de un condado de Ohio

Cinta policial rodea una vivienda en Hamden, Ohio, donde las autoridades afirman haber sacado a 16 niños y arrestado a cuatro adultos, el miércoles 1 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El caso de los 16 hermanos que, según las autoridades, vivieron durante años en condiciones insalubres en una vivienda rural del condado de Vinton ha puesto bajo fuerte presión los recursos económicos y judiciales de esa localidad, una de las más pobres del estado, mientras avanza el proceso penal contra sus padres y dos abuelos.

De acuerdo a la agencia AP, las autoridades locales buscan apoyo del Gobierno de Ohio para cubrir los costos de atención de los menores y reforzar la investigación. El condado espera recibir un millón de dólares en fondos estatales para afrontar lo que funcionarios califican como una crisis de bienestar infantil sin precedentes.

El fiscal del condado, William Archer Jr., explicó que el costo del tratamiento médico de uno de los acusados habría supuesto una carga financiera insostenible para la administración local.

Por ello, un juez modificó las condiciones de la fianza de Gary Siders Sr., de 73 años, quien fue puesto en libertad bajo supervisión para recibir atención hospitalaria fuera del condado.

Siders enfrenta un cargo por poner en peligro a menores. También fueron acusados su esposa, Christina Siders, de 67 años; su hijo, Gary Siders Jr., de 36; y su nuera, Elizabeth Siders, de 33 años y madre de los 16 niños. Todos se declararon no culpables.

Condado busca apoyo para el proceso judicial

Ante la magnitud del caso, un juez autorizó la incorporación de tres fiscales especiales para colaborar con la Fiscalía del condado de Vinton, mientras la Oficina Estatal de Investigación Criminal también participa en las pesquisas.

Archer indicó que el pequeño condado, de unos 12,600 habitantes, no cuenta con los recursos suficientes para asumir por sí solo un proceso de esta dimensión.

Niños permanecen bajo protección

Los menores, cuyas edades oscilan entre los 18 meses y los 18 años, fueron retirados de la vivienda después de que las autoridades denunciaran que permanecían confinados en una habitación de aproximadamente 3.6 por 3.6 metros y presentaban diversas necesidades médicas. Algunos, incluso, no podían hablar, según la investigación.

Dos de los niños fueron trasladados en helicóptero a hospitales para recibir tratamiento especializado. El fiscal aseguró que todos se encuentran ahora bajo protección y recibiendo la atención necesaria.

El Departamento de Niños y Jóvenes de Ohio estima que el cuidado de los 16 hermanos costará entre 150 y 250 dólares diarios por cada menor, lo que elevaría el gasto anual a unos 850,000 dólares, una cifra que supera ampliamente la capacidad presupuestaria del condado.

Además de financiar el cuidado de los menores, el millón de dólares solicitado al estado cubriría gastos judiciales, servicios de protección infantil y horas extras del personal policial involucrado en el caso.