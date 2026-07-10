Condenan a 20 años de prisión a dominicano que mató a su esposa frente a sus hijas en Nueva Jersey

Composición de fotos de los dominicano Wellington Leonardo y Rossana Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal del condado de Middlesex condenó a 20 años de prisión al dominicano Wellington Leonardo por la muerte de su esposa y coterránea, Rossana Rodríguez, a quien apuñaló en septiembre de 2024 frente a las cuatro hijas de la pareja.

De acuerdo a una información publicada por Univision, la jueza impuso una pena de 10 años por homicidio por provocación y otros 10 años por poner en peligro el bienestar de un menor. Además, Leonardo deberá cumplir el 85 % de la condena antes de poder optar por la libertad condicional.

Durante el proceso judicial, el condenado sostuvo que actuó en defensa propia. Sin embargo, la Fiscalía rechazó esa versión al presentar evidencias de que la víctima recibió varias puñaladas por la espalda.

Antes de escuchar la sentencia, Leonardo pidió perdón entre lágrimas. No obstante, los familiares de Rodríguez consideraron que la pena impuesta no hace justicia por la gravedad del crimen.

"Para mí, esta sentencia abre la puerta a que otros hombres maten a sus esposas y luego aleguen que fue en defensa propia o por provocación", expresó Elizabeth Rodríguez, prima de la víctima.

Un crimen frente a sus hijas

El asesinato ocurrió el 21 de septiembre de 2024 en la vivienda familiar, ubicada en Perth Amboy, Nueva Jersey, mientras las cuatro hijas de la pareja se encontraban en el lugar. Según la investigación, la hija mayor intentó detener la agresión y fue quien llamó al 911 para pedir ayuda.

Durante la audiencia de sentencia, el tribunal escuchó un audio de la hija menor de la pareja, quien tenía tres años al momento de los hechos, así como cartas escritas por las demás niñas, en las que relataron el impacto emocional que les dejó la muerte de su madre.

De acuerdo con los familiares, Rossana Rodríguez había sido víctima de violencia doméstica durante años y había decidido iniciar un proceso de divorcio tras descubrir una infidelidad de su esposo.

"Queremos decirles a todas las mujeres que, si sienten que están en peligro, hablen, busquen ayuda y acudan a su familia para evitar que otras pasen por una tragedia como la nuestra", manifestó Lucy Rodríguez, otra prima de la víctima.