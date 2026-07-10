"Error administrativo" la causa de la detención del jugador dominicano de béisbol universitario

La detención del estudiante y beisbolista dominicano Johan Sandoval Rodríguez por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría sido consecuencia de un error administrativo entre dos universidades estadounidenses, según afirmó su abogado, John Jeha.

De acuerdo con The Current GA, Jeha explicó que la visa de estudiante de Sandoval dejó de ser válida debido a un problema con la transferencia de la documentación migratoria entre Bryant & Stratton College, donde inició sus estudios en 2022, y la Universidad Estatal de Savannah (Savannah State University), institución a la que se trasladó posteriormente con una beca completa.

"Es un error burocrático que ha resultado en consecuencias catastróficas", aseguró el abogado al medio.

Según Jeha, al cambiar de universidad debía completarse el proceso de transferencia del Formulario I-20, documento que certifica la elegibilidad de un estudiante extranjero para mantener su estatus migratorio.

Situación migratoria

El abogado sostiene que el formulario fue dado de baja por Bryant & Stratton College, pero no fue emitido correctamente por Savannah State, lo que provocó que la visa del joven quedara invalidada.

El abogado indicó que la Universidad Estatal de Savannah emitió esta semana un nuevo Formulario I-20 para Sandoval, medida que, según considera, podría fortalecer la defensa del estudiante en el proceso para evitar su deportación desde el centro de detención de ICE donde permanece recluido cerca de Buffalo, Nueva York.

Ni Bryant & Stratton College ni funcionarios de Savannah State ofrecieron detalles sobre el caso. Ambas instituciones declinaron responder preguntas específicas, citando las leyes de privacidad que protegen la información de los estudiantes.

Antes de su arresto, Sandoval cursaba estudios de administración de empresas en Savannah State, estaba inscrito como estudiante de tiempo completo y disputó todos los partidos de la temporada con los Tigers. Además, fue elegido jugador más valioso del Juego de Estrellas de la HBCU este verano.

Reacción institucional

Su abogado aseguró que el joven desconocía cualquier irregularidad relacionada con su estatus migratorio y que siempre creyó que su documentación estaba en regla.

La Universidad Estatal de Savannah informó, mediante un comunicado publicado en redes sociales, que mantiene contacto permanente con la familia del estudiante y con su representante legal, al tiempo que expresó su esperanza de que el caso tenga una resolución favorable.