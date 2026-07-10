Nueva York pagó cerca de US$700,000 en demandas contra policía acusado de violar a una menor

Joshua Acosta, un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestado acusado de violar en varias ocasiones a una familiar que era menor de edad. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Nueva York desembolsó más de 657,500 dólares para resolver dos demandas civiles contra el oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Joshua Acosta, quien ahora enfrenta cargos por presuntamente violar en varias ocasiones a una familiar que era menor de edad.

De acuerdo con los registros públicos, Acosta figura en dos demandas civiles.

Según Felipe Rodríguez, profesor de Justicia Criminal, el historial del agente ha cobrado relevancia tras su arresto, ya que sus antecedentes disciplinarios evidenciaban problemas dentro del cuerpo policial.

Rodríguez, aseguró que Acosta ya acumulaba un número inusual de quejas y demandas para el tiempo que llevaba en el departamento.

"Tenía bastantes quejas civiles para una persona que tenía tan poco tiempo en el Departamento de Policía. Además, ya tenía demandas civiles por las que la ciudad pagó casi 700 mil dólares, así que no era un oficial espectacular; era uno de los oficiales problemáticos en ese momento", afirmó el especialista, consultado por la cadena de noticias Univision.

La primera, Peters, Knyanna vs. Ciudad de Nueva York, concluyó en 2020 con un acuerdo de 7,500 dólares . La segunda, Sánchez, Ray vs. Ciudad de Nueva York, et al., finalizó en 2021 con un pago de 650,000 dólares , para un total de 657,500 dólares desembolsados por la ciudad.

Además de las demandas, el oficial acumuló cinco quejas que dieron lugar a 10 acusaciones administrativas. Cuatro fueron fundamentadas y derivaron en medidas disciplinarias impuestas por el mando del NYPD.

Otras cuatro investigaciones fueron cerradas porque el denunciante no cooperó, una fue considerada infundada y otra determinó que el agente actuó dentro de las normas del departamento.

Cargos y acusaciones

Acosta, de 39 años, fue arrestado el miércoles en el sur de Brooklyn. Las autoridades lo acusan de tres cargos de violación, tres de abuso sexual, dos de acto sexual contra un menor y uno por poner en peligro el bienestar de un menor.

Según la investigación, los presuntos abusos ocurrieron de forma reiterada entre 2021 y junio de 2026, cuando la víctima era menor de edad. El caso permanece bajo investigación.

Esta versión mantiene el enfoque en el dinero que la ciudad pagó por las demandas y utiliza la opinión del experto para explicar por qué esos antecedentes vuelven a estar bajo escrutinio tras el arresto del oficial.