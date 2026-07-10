Index celebra en Puerto Rico la segunda edición de la Semana de la Herencia Dominicana

El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) celebró en Puerto Rico la segunda edición de la Semana de la Herencia Dominicana, una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre la diáspora dominicana y su país de origen mediante una agenda de actividades culturales, académicas, comunitarias e institucionales.

La jornada fue encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, quien estuvo acompañada por una delegación integrada por autoridades, gestores culturales, académicos y representantes de la comunidad dominicana residente en la isla.

La apertura oficial se realizó en La Fortaleza, sede del Gobierno de Puerto Rico, donde la gobernadora Jenniffer González Colón y Toribio encabezaron el acto inaugural y destacaron la importancia de promover iniciativas que fortalezcan la integración y el reconocimiento de la comunidad dominicana en ese territorio.

Actividades

Como parte de la programación, la delegación fue recibida por la secretaria de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera Santana, durante un acto de bienvenida.

Asimismo, el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, encabezó un reconocimiento a dominicanos destacados por sus aportes en áreas como la cultura, la educación, el emprendimiento y el trabajo comunitario.

Las actividades también incluyeron la Ruta Universitaria Index en la Universidad de Puerto Rico, el taller infantil "Pintando Nuestra Herencia" y el panel "Aportes de los Dominicanos al Arte, la Literatura y el Deporte", realizados en la Casa Dominicana.

Acuerdo para promover el cine dominicano

La agenda contempló además actividades deportivas y comunitarias, así como la firma de un acuerdo de colaboración entre el Index y Caribbean Cinemas para promover la difusión del cine dominicano en Puerto Rico.

Como parte de esta iniciativa, se proyectó la película dominicana "Teacher Mechy", con la participación de la actriz puertorriqueña Denise Quiñones.

El cierre de la Semana de la Herencia Dominicana tuvo lugar en la Placita de Santurce, donde cientos de dominicanos, puertorriqueños y visitantes participaron en una jornada de música, folclore y manifestaciones culturales que resaltaron los lazos históricos entre ambos pueblos.

Según el Index, esta segunda edición consolida la Semana de la Herencia Dominicana como una plataforma de diplomacia cultural destinada a fortalecer la identidad de los dominicanos en el exterior y promover la cooperación entre la República Dominicana y Puerto Rico.

La actividad contó con el respaldo de Vimenca y Western Union como patrocinadores oficiales, además de la colaboración del Consulado de la República Dominicana en Puerto Rico, Caribbean Cinemas, la Dirección General de Cine (Dgcine), la Cinemateca Dominicana y otras instituciones públicas y privadas.