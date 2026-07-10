Meteorólogos advierten sobre una peligrosa ola de calor que afectará gran parte de EE. UU.

Varias personas juegan con el agua de una boca de incendios abierta durante una ola de calor extrema en Nueva York, Nueva York, EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Gran parte de los 48 estados contiguos de Estados Unidos enfrentará desde este fin de semana una intensa ola de calor provocada por un amplio domo de alta presión que mantendrá temperaturas excepcionalmente elevadas durante al menos una semana, informaron meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) calificó el fenómeno como significativo y peligroso, al advertir que las temperaturas estarán entre 15 y 25 grados Fahrenheit (entre ocho y 14 grados Celsius) por encima de lo normal en numerosas regiones, tanto de día como de noche.

Los expertos señalaron que el calor nocturno representa un riesgo especial para la salud, ya que dificulta que el cuerpo se recupere de las altas temperaturas diurnas y, además, complica las labores para controlar los incendios forestales en zonas afectadas por la sequía.

"Esta ola de calor será de larga duración, abarcará una extensa área y tendrá una intensidad poco común. Millones de personas sentirán sus efectos durante más de una semana", afirmó Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California.

Un domo de calor sobre dos tercios del país

El fenómeno será provocado por un sistema de alta presión que actuará como una tapa, atrapando el aire caliente e impidiendo el ingreso de vientos y lluvias que normalmente ayudan a refrescar el ambiente.

Aunque inicialmente se ubicará sobre las Grandes Llanuras del norte, el domo será lo suficientemente amplio como para afectar hasta dos tercios del territorio continental estadounidense. Los meteorólogos prevén que durante los próximos días se desplace hacia el este y pueda extenderse de costa a costa.

Para este fin de semana se pronostican temperaturas superiores a los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) y posibles récords históricos en estados como Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

El Servicio Meteorológico estima que hasta el miércoles podrían igualarse o romperse más de 90 récords de temperatura en distintas localidades del país. Cerca de dos tercios corresponderían a temperaturas mínimas nocturnas excepcionalmente altas.

"Las noches pueden ser tan peligrosas como los días. Si el calor no disminuye durante la noche, el riesgo para la salud aumenta considerablemente", explicó Bob Henson, meteorólogo de Yale Climate Connections. "El calor no debe subestimarse. Puede ser tan letal como un tornado o un huracán, aunque sus efectos sean menos evidentes".

Riesgo de incendios y efectos del cambio climático

Los especialistas indicaron que la persistencia del domo de calor se debe, en parte, a las condiciones de sequía que afectan amplias zonas del país. La escasez de humedad en el suelo favorece un calentamiento más rápido del aire, lo que intensifica el calor y agrava la sequía en un ciclo que también incrementa el riesgo de incendios forestales.

En el sureste del país podrían registrarse lluvias aisladas durante el día, pero la elevada humedad impediría un descenso significativo de las temperaturas durante la noche. Ciudades como Miami, Tampa, Fort Lauderdale, Galveston y Charleston podrían experimentar noches en las que los termómetros no bajen de los 27 grados Celsius (80 grados Fahrenheit).

Los meteorólogos coincidieron en que el reciente desarrollo del fenómeno de El Niño aún no influye de forma significativa en este episodio. En cambio, atribuyen buena parte de su intensidad al cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Sabemos que las olas de calor son cada vez más intensas, duran más tiempo y afectan áreas más extensas debido al cambio climático causado por la actividad humana", señaló Swain.

Un análisis de Climate Central concluye que en una franja de unos 52,000 kilómetros cuadrados, donde viven alrededor de 24 millones de personas, las temperaturas previstas son al menos cinco veces más probables debido al calentamiento global que en un clima sin la influencia de las emisiones de gases de efecto invernadero.