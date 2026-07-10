El oeste de EE. UU. se prepara para brutal ola de calor este fin de semana

Un hombre se refresca en La Florida. ( FUENTE EXTERNA )

El oeste de Estados Unidos se prepara para recibir este fin de semana una generalizada y significativa ola de calor con temperaturas sofocantes, según el pronóstico este viernes del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Un domo de calor en desarrollo se extenderá desde el noroeste del Pacífico, atravesará las Montañas Rocosas y llegará hasta las llanuras del norte, donde las temperaturas podrían llegar el domingo a los 43 °C.

"Las temperaturas diurnas extremadamente altas, combinadas con mínimas nocturnas potencialmente récord, provocarán un aumento del estrés por calor, dando lugar a un riesgo de calor mayor generalizado, con áreas localmente de riesgo extremo", dijo el NWS.

El nivel más alto de la escala de riesgo de calor del NWS es "extremo", e impacta a cualquier persona que no cuente con enfriamiento o hidratación. Se espera que las redes eléctricas también estén bajo presión.

Riesgo de incendios forestales

Condiciones cálidas y ventosas elevarán las posibilidades de incendios forestales, con buena parte del oeste de Estados Unidos experimentando ya condiciones anormalmente secas hasta de sequía.

Un mapa predictivo del Centro Nacional Interagencial de Incendios mostró que los estados de Washington, Oregón, Idaho, Montana y Wyoming enfrentan un riesgo particularmente elevado.

Esta ola de calor se suma a episodios similares que afectaron el centro y el este de Estados Unidos la semana pasada, y antes de eso a Europa.

Científicos del grupo World Weather Attribution publicó un análisis que muestra que las condiciones cálidas y de humedad que caracterizaron la más reciente ola de calor en Estados Unidos habrían sido "virtualmente imposibles" sin el cambio climático causado por humanos.