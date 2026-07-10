Protestan en Savannah por jugador dominicano de béisbol universitario arrestado por ICE

Estudiante dominicano Johan Sandoval Rodríguez, quien permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras enfrenta un proceso de deportación. ( FUENTE EXTERNA )

Decenas de personas se manifestaron el miércoles en las inmediaciones de la Universidad Estatal de Savannah, en Georgia, para exigir la liberación del estudiante dominicano Johan Sandoval Rodríguez, quien permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras enfrenta un proceso de deportación.

La protesta se realizó en la intersección de Skidaway Road y LaRoche Avenue, cerca del campus universitario donde estudia el joven, en respaldo a su situación migratoria, informó El Nuevo Día, citando reportes de medios estadounidenses.

"Necesitamos que Johan Sandoval sepa que la comunidad está al tanto de lo que está pasando. Estamos aquí apoyándolo, y él no es la única víctima de este sistema. Es solo uno de muchos que han sido detenidos en las últimas semanas", expresó Lauren Nowak, una de las manifestantes, según recogió El Nuevo Día.

Durante la cobertura de la protesta, el canal estadounidense WSAV consultó a un portavoz de ICE, quien aseguró que Sandoval intentó huir a pie cuando los agentes procedían a detenerlo.

Versión de ICE

"Recordamos al público que resistirse a los agentes y evadir un arresto constituye un delito grave y un delito federal", indicó el portavoz, de acuerdo con declaraciones.

Las autoridades migratorias sostienen que el estudiante corrió al percatarse de la presencia de los agentes. Sin embargo, su novia, Adriana Wade, ofreció una versión distinta al medio The Current, al asegurar que durante el forcejeo el teléfono celular del dominicano quedó completamente destruido.

"Estaban muy enfadados y protestaban a gritos por su detención, y en el proceso le rompieron el teléfono por completo", afirmó Wade.

Asimismo, el portavoz de ICE indicó que Sandoval Rodríguez ingresó a Estados Unidos en 2022 con una visa de estudiante, pero que dejó de cumplir con las condiciones de ese estatus migratorio, por lo que la visa fue cancelada en abril de 2025.

El joven continuará detenido mientras avanzan los procedimientos de deportación.

Entretanto, su familia mantiene una campaña de recaudación de fondos y gestiones legales con la esperanza de que pueda concluir sus estudios universitarios y continuar persiguiendo su aspiración de convertirse en pelotero de las Grandes Ligas.