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Puente Gordie Howe
Puente Gordie Howe

Nuevo puente entre Canadá y EE. UU. será inaugurado a finales de julio

Con una inversión de 4,700 millones de dólares, el puente Gordie Howe se convertirá en un eje económico vital, generando miles de millones en actividad económica

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    Nuevo puente entre Canadá y EE. UU. será inaugurado a finales de julio
    Puente Gordie Howe entre EE. UU. y Canadá. (FUENTE EXTERNA)

    El nuevo puente fronterizo entre Canadá y Estados Unidos, amenazado a principios de año por Donald Trump, será inaugurado a finales de julio después de que su apertura fue aplazada en junio.

    "Canadá y el estado de Míchigan han acordado abrir el puente internacional Gordie Howe al tráfico el 27 de julio, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos", anunció el viernes en un comunicado el Ministerio canadiense de Infraestructuras.

    Esta infraestructura "constituirá un vínculo económico crucial entre Canadá y Estados Unidos" y "permitirá generar miles de millones de dólares de actividad económica durante muchas décadas", añadió.

    • La apertura de este nuevo eje entre Canadá y Estados Unidos fue aplazada "sine die" en junio, cuando el primer ministro canadiense, Mark Carney, acababa de anunciar su inauguración inminente.

    Impacto económico

    La infraestructura llevará el nombre de la leyenda canadiense del hockey sobre hielo Gordie Howe.

    En construcción desde 2018 por un costo total de 4,700 millones de dólares, el puente de unos 2.5 km conecta las ciudades de Detroit (Míchigan), en Estados Unidos, y Windsor (Ontario), en Canadá.

    RELACIONADAS

    Trump cuestionó en febrero la apertura del puente, en un contexto de fuertes tensiones comerciales entre ambos países.

    Además, en aquel mes, Ottawa acababa de concluir un acuerdo comercial preliminar con Pekín, lo que llevó a Washington a amenazar a su vecino con nuevos aranceles.

    El presidente estadounidense consideró entonces que Estados Unidos debía ser propietario de "la mitad, como mínimo", de esta infraestructura.

    Financiación y propiedad

    La financiación íntegra de las obras ha corrido a cargo de Canadá, que se reembolsará gracias a los peajes.

    El puente, sin embargo, pertenecerá a partes iguales a Canadá y al estado estadounidense de Míchigan, conforme a su acuerdo inicial.

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