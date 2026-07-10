Trump decide este viernes si veta ley para reducir el costo de la vivienda en EE. UU.

El presidente Donald Trump tiene hasta este viernes para decidir si veta o permite la entrada en vigor de un amplio paquete legislativo que busca reducir los costos de la vivienda y facilitar la construcción de nuevas propiedades en Estados Unidos.

La iniciativa, denominada "21st Century ROAD to Housing" (Camino hacia la Vivienda del Siglo XXI), fue aprobada con apoyo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Sin embargo, su futuro depende ahora de la decisión del mandatario.

De no ejercer su derecho al veto antes de que finalice el plazo este viernes, la legislación entrará en vigor automáticamente el sábado 11 de julio.

Trump se ha negado hasta ahora a firmar el proyecto como parte de una estrategia para presionar al Congreso a aprobar otra propuesta que exigiría prueba de ciudadanía a todos los votantes, una medida que actualmente no cuenta con el respaldo suficiente para avanzar en el Capitolio.

Medidas anunciadas

El paquete legislativo es el resultado de meses de negociaciones entre legisladores de ambos partidos y reúne decenas de iniciativas dirigidas a enfrentar la creciente crisis de asequibilidad de la vivienda, que afecta tanto a inquilinos como a personas interesadas en comprar una casa.

Entre las principales disposiciones del proyecto se encuentran la reducción de regulaciones federales, la agilización de las revisiones ambientales, la aceleración de los procesos de construcción y la limitación de la capacidad de grandes propietarios corporativos para adquirir viviendas unifamiliares, con el objetivo de aumentar la oferta para compradores individuales.

Impacto económico

No obstante, especialistas advierten que la legislación no resolverá por sí sola todos los factores que han encarecido el acceso a la vivienda, como la escasez de mano de obra en la construcción, el aumento de los costos de los seguros y el crecimiento de los precios de alquiler y venta de viviendas por encima del incremento salarial.

A pesar de ello, Telemundo 47 redacto que el proyecto ha recibido el respaldo de organizaciones del sector inmobiliario, incluidos constructores, propietarios de complejos residenciales y grupos defensores del acceso a viviendas asequibles.

"Necesitamos que se construyan más viviendas, y una legislación que elimine las barreras a la construcción es exactamente lo que el mercado requiere en este momento", afirmó Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin.

No obstante, advirtió que quienes esperan una reducción inmediata en los precios podrían tener que esperar más tiempo debido al limitado inventario disponible.