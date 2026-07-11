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El ejército de Estados Unidos lanza nueva ronda de ataques contra Irán

Los ataques aumentan la tensión entre Washington y Teherán tras el cierre del estrecho de Ormuz

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    El ejército de Estados Unidos lanza nueva ronda de ataques contra Irán
    Estados Unidos responde con ataques tras disputa con Irán (FUENTE EXTERNA)

    El ejército de Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán el sábado, después de que Teherán "atacara descaradamente" a un portacontenedores en el estrecho de Ormuz.

    Acciones militares

    Fue la tercera ronda de ataques contra Irán esta semana, señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado, "después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre" en el estrecho de Ormuz.

    "Estados Unidos está imponiendo un alto costo al continuar degradando la capacidad de Irán para atacar a marinos civiles y a buques comerciales que transitan libremente por el estrecho", comunicó el Centcom al añadir que los ataques se realizaron por orden del presidente Donald Trump.

    El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo a su vez que "Irán tomó una mala decisión" y que "pagará" el precio, poco después del anuncio de Centcom.

    Reacción iraní

    Horas antes, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que el estrecho de Ormuz estará cerrado "hasta nuevo aviso", tras disparos de advertencia a un barco que tomó una "ruta no autorizada".

    • El estrecho de Ormuz es una ruta clave del comercio mundial de hidrocarburos y sus derivados, con cerca de 20% del crudo mundial pasando por la zona en tiempos de paz. 
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