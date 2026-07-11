The New York Times describe una relación de dependencia política entre Delcy Rodríguez y Marco Rubio

Un reportaje publicado por The New York Times presenta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como el principal interlocutor e influencia sobre el Gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, a partir de una relación que, según el diario, trascendía ampliamente los canales diplomáticos tradicionales.

La investigación periodística sitúa un momento decisivo el 3 de enero de este año, cuando Rubio sostuvo una conversación telefónica con Rodríguez para fijar las condiciones que, según el periódico, marcarían la relación entre Washington y el nuevo Gobierno venezolano.

Ese intercambio es presentado como el punto de partida de una dinámica en la que el jefe de la diplomacia estadounidense adquirió un papel determinante en asuntos internos de Caracas.

Influencia en nombramientos

Asimismo, el trabajo sostiene que la influencia de Rubio se extendía incluso al nombramiento de altos funcionarios del Gobierno venezolano, una facultad que normalmente corresponde al jefe del Poder Ejecutivo y constituye una de las expresiones más claras de la soberanía de un Estado.

The New York Times también relata un episodio relacionado con el canciller Yván Gil. Tras una publicación en redes sociales considerada inconveniente por Washington, Rubio manifestó su inconformidad a Delcy Rodríguez.

Horas después, el mensaje fue eliminado por el canciller, un hecho que el periódico presenta como una muestra de la capacidad de influencia del secretario de Estado sobre las comunicaciones oficiales del Gobierno venezolano.

Dependencia del gobierno venezolano

Aunque The New York Times evita calificar a Delcy Rodríguez con términos como "marioneta", la reconstrucción de los hechos proyecta la imagen de un Ejecutivo con una autonomía política severamente limitada.

La consulta sobre nombramientos, la atención dispensada a las observaciones de Rubio y la rápida rectificación de un mensaje oficial son elementos que, según el reportaje, reflejan un grado de dependencia poco común entre dos gobiernos soberanos.

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