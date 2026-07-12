Detectan enfermedad del legionario en sistema de agua de edificio en Nueva York

La enfermedad del legionario, es un tipo de neumonía causada por la bacteria legionela, que crece en agua tibia y estancada. ( FUENTE EXTERNA )

Un edificio residencial del Upper West Side detectó de manera independiente la bacteria del legionario en su sistema de agua caliente, mientras las autoridades continúan investigando el brote de legionelosis que afecta al Upper East Side de Manhattan, Nueva York, según informó ABC7.

La administración del edificio Ardsley, ubicado en Central Park West, informó que las pruebas realizadas por iniciativa propia arrojaron un resultado positivo para la bacteria y que tomará medidas para desinfectar el sistema, aunque las autoridades indicaron que este hallazgo no está relacionado con el brote registrado en el Upper East Side.

De acuerdo con el medio estadounidense, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ordenó la limpieza y desinfección de 31 edificios cuyas torres de refrigeración dieron positivo a pruebas de detección de legionario. Otros 12 inmuebles debían completar el mismo proceso antes de ayer, sábado.

Reacción oficial

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, cuestionó la respuesta inicial de las autoridades y sostuvo que todas las torres de refrigeración debieron ser desinfectadas desde el inicio de la emergencia para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Por su parte, el comisionado de Salud defendió la actuación del organismo y aseguró que, tras detectarse el brote el pasado 2 de julio, se inspeccionaron más de 180 torres de refrigeración y se ordenó la desinfección inmediata de aquellas que dieron positivo en las pruebas preliminares, sin esperar los resultados definitivos de laboratorio.

Situación actual

Las autoridades sanitarias continúan investigando cuál de las torres de refrigeración fue el origen del brote de legionelosis en el Upper East Side.

Algunos residentes dijeron haber tomado precauciones adicionales mientras avanza la investigación, como mantener las ventanas cerradas al conocer que una de las torres bajo inspección se encontraba cerca de sus viviendas.