El dominicano José Francisco Ramos Frías recibe premio al Emprendedor del Año en España

El emprendedor dominicano José Francisco Ramos Frías, galardonado como Emprendedor del Año en España. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario y exdiplomático dominicano José Francisco Ramos Frías fue reconocido con el galardón "Emprendedor del Año" durante la VIII edición de los Premios Gala Musical, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, liderazgo comunitario y aportes a la diáspora dominicana en España.

De acuerdo a una nota de prensa, la premiación se celebró en el Centro Cultural José de Espronceda, en Madrid, y reunió a representantes de los sectores empresarial, artístico y comunitario latino en España.

Según los organizadores, el reconocimiento destaca la trayectoria de Ramos Frías, quien inició su camino empresarial en 2003 trabajando en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas plastificando equipajes. Dos años después comenzó a comercializar tarjetas telefónicas dirigidas a la comunidad dominicana residente en España.

Con más de dos décadas de labor en la principal terminal aérea de Madrid, Ramos Frías también ha sido reconocido por ofrecer orientación y asistencia voluntaria a dominicanos que llegan por primera vez al país europeo.

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Trayectoria empresarial

Entre 2014 y 2020 se desempeñó como consejero de la Embajada de la República Dominicana en España, desde donde impulsó iniciativas orientadas a fortalecer los vínculos con la diáspora dominicana.

Posteriormente fundó Rafranjo Business, una empresa dedicada a servicios de movilidad que, además de su actividad comercial, desarrolla iniciativas de apoyo a proyectos deportivos, culturales y comunitarios promovidos por la comunidad dominicana en Madrid.

Durante la ceremonia, Ramos Frías afirmó que la visión de la empresa ha estado enfocada en generar un impacto positivo más allá del ámbito empresarial.

"No queríamos crear solo una empresa exitosa, sino un motor de bienestar para los nuestros; por eso, a través de Rafranjo Business apoyamos con firmeza lo deportivo, lo cultural y lo social", expresó.

Los Premios Gala Musical reconocen cada año a personalidades e instituciones que contribuyen al desarrollo de la comunidad latina y al fortalecimiento de la presencia hispana en España.