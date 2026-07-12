Incendio que consumió iglesia histórica de Brooklyn apunta a ser provocado

Un voraz incendio destruyó gran parte de la histórica iglesia South Bushwick Reformed Church, en Brooklyn, provocando el colapso de su emblemático campanario y dejando daños estructurales tan severos que las autoridades ya contemplan la demolición del edificio. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York investigan como un posible incendio provocado el siniestro que destruyó el pasado 19 de junio la histórica Iglesia Reformada de South Bushwick, en Brooklyn, según informaron fuentes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con las fuentes, una persona de interés fue vista huyendo del templo, ubicado en Bushwick Avenue, cerca de Himrod Street, instantes antes de que comenzaran las llamas alrededor de la 1:20 de la tarde. Hasta el momento no se han realizado arrestos.

El incendio alcanzó rápidamente la categoría de tres alarmas, lo que movilizó a cerca de 200 bomberos y personal de emergencias. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron intensas llamas y una densa columna de humo negro saliendo del campanario, que colapsó aproximadamente 20 minutos después del inicio del fuego.

Según informó el Daily News, el FDNY informó que el edificio se encontraba desocupado cuando comenzó el incendio y que las llamas fueron controladas cerca de las 3:35 de la tarde.

Tras el siniestro, el Departamento de Edificios de Nueva York emitió una orden de desalojo total del inmueble debido a los graves daños estructurales y ordenó instalar una cerca de seguridad alrededor de la propiedad.

Recaudación de fondos

Días después del incendio, la congregación lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a reconstruir el templo, habilitar un espacio temporal para los servicios religiosos, reemplazar equipos y mobiliario, mantener sus programas comunitarios y realizar los estudios de ingeniería necesarios.

"Si bien estamos agradecidos de que no se hayan perdido vidas, la pérdida de nuestro espacio de culto y centro ministerial ha impactado profundamente a nuestra congregación y vecindario", expresó la iglesia en la campaña, que hasta el sábado había recaudado más de 14,000 dólares.

Los líderes religiosos también solicitaron al Departamento de Edificios suspender la orden de demolición de emergencia, con el objetivo de preservar la casa parroquial y el salón de usos múltiples, estructuras que, según su ingeniero, permanecen en condiciones estables.

Historia del templo

La Iglesia Reformada de South Bushwick fue construida en 1853, aunque su congregación se remonta al período colonial holandés del siglo XVII.

El templo está reconocido como monumento histórico por la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la ciudad de Nueva York y figura entre las ocho iglesias de madera que aún se conservan en la ciudad.