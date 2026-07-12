Familia de joven hallado muerto tras paseo en barco en Misisipi exige respuestas sobre su muerte

Una persona sostiene una fotografía de Nolan Xavier Wells durante una conferencia de prensa en la sede de National Action Network, el viernes 10 de julio de 2026, en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La familia de Nolan Xavier Wells, un joven de 18 años que fue encontrado muerto dos días después de desaparecer durante un paseo en barco por una isla frente a la costa de Misisipi, pidió una investigación "exhaustiva y transparente", al considerar que aún existen numerosas interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento, según reportó la agencia AP.

Durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York, sus padres, Christine y Elmore Wonsley, cuestionaron la versión de las autoridades, que sostiene que el joven decidió quedarse voluntariamente en Horn Island mientras sus amigos regresaban al continente.

"Solo queremos saber qué pasó y por qué nuestro hijo no volvió a casa", expresó su madre, visiblemente afectada.

Wells desapareció el 4 de julio, cuando participaba junto a un grupo de amigos en una excursión a Horn Island, una isla deshabitada ubicada en la costa del Golfo de Misisipi. Su cuerpo fue hallado la madrugada del 7 de julio, a unos 11 kilómetros de la costa, informó AP.

Investigación en curso

La familia, representada por el abogado de derechos civiles Ben Crump, anunció que encargó una autopsia independiente en Washington D.C., además de contratar expertos para recuperar información presuntamente eliminada del teléfono celular del joven.

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Crump afirmó que existen inconsistencias en la investigación y cuestionó que Wells, quien practicaba deportes, sabía nadar y era descrito como un joven responsable, hubiera decidido permanecer solo en la isla sin su teléfono móvil ni las llaves de su vehículo, objetos que, según la familia, quedaron en poder de sus amigos.

También aseguró que un video grabado en la isla mostraría a Wells reclamando su teléfono poco antes de desaparecer.

Autoridades descartan, por ahora, un crimen

El sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, informó que hasta el momento no existen indicios de un acto criminal y señaló que los amigos del joven han cooperado con los investigadores.

Sin embargo, la familia insiste en que la investigación debe profundizarse y pidió a cualquier persona que estuviera en la isla ese día entregar fotografías o videos que puedan ayudar a reconstruir los últimos momentos de Wells.

Caso genera atención nacional

La muerte del joven ha despertado un amplio interés en Estados Unidos, donde diversas figuras públicas han respaldado a la familia.

El productor y actor Tyler Perry asumirá los gastos del funeral, mientras que el exjugador de la NFL Colin Kaepernick financiará la autopsia independiente. En tanto, el cineasta Spike Lee asistió a la conferencia de prensa para expresar su apoyo.

Crump sostuvo que la familia desconfía del manejo inicial del caso debido al historial de tensiones raciales en Misisipi y aseguró que buscarán esclarecer completamente lo ocurrido.

Wells era receptor del equipo de fútbol americano del Southwest Mississippi Community College y aspiraba a continuar su carrera deportiva en la División I de la NCAA. Familiares y entrenadores lo describieron como un joven tranquilo, conciliador y muy querido por quienes lo conocían.