Demócrata denuncia supuestas irregularidades en remodelación del Kennedy Center bajo gestión de Trump

El Centro Kennedy fue rebautizado por la junta directiva, liderada por Donald Trump, en Washington. ( FUENTE EXTERNA )

El senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, denunció presuntas irregularidades en las obras de remodelación del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, al asegurar que recibió información de denunciantes sobre problemas de construcción y posibles gastos innecesarios durante la gestión impulsada por el presidente Donald Trump.

En un comunicado, Whitehouse afirmó que la información fue canalizada a través del Government Accountability Project, una organización dedicada a proteger denunciantes, la cual sostiene que el Kennedy Center aceleró varias renovaciones para satisfacer las preferencias estéticas de Trump y preparar el recinto para una serie de eventos televisados.

Según el senador, las presuntas deficiencias incluyen columnas de acero que ya presentan óxido bajo la pintura nueva, un estanque reflectante que podría tener que ser demolido y reconstruido, y un piso de baño recién instalado que fue reemplazado porque el color de los azulejos no agradó al mandatario.

"Esto es un despilfarro y trata un monumento nacional al presidente Kennedy como si fuera un proyecto privado de remodelación", expresó Whitehouse.

El legislador envió una carta al director ejecutivo del Kennedy Center, Matt Floca, en la que solicita explicaciones antes del 23 de julio. La misiva está acompañada por un anexo de 83 páginas que incluye documentos internos, correos electrónicos, fotografías y testimonios de exgerentes de proyectos.

Contratos sin licitación

Entre las denuncias figura que las obras habrían comenzado antes de contar con la autorización del Congreso y que algunos contratos fueron adjudicados sin licitación, incluido uno valorado en 8 millones de dólares para reemplazar el piso de la sala de conciertos, pese a que la empresa contratada supuestamente no tenía experiencia en ese tipo de instalaciones.

El Kennedy Center no respondió de inmediato a las acusaciones.

Controversia en el Kennedy Center

El complejo cultural ha estado en el centro de la controversia desde que Trump asumió el control de su junta directiva durante su segundo mandato.

El presidente sustituyó a los anteriores directivos, fue designado presidente del consejo e impulsó cambios que han generado críticas y acciones legales por parte de sectores demócratas y figuras del ámbito artístico.