Turista resulta gravemente herido tras ser embestido por un bisonte en Yellowstone

Turista embestido y lanzado por los aires por un bisonte macho en Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Un turista resultó gravemente herido luego de ser embestido y lanzado por los aires por un bisonte macho en el Parque Nacional de Yellowstone, en un incidente ocurrido el pasado viernes y captado en video.

De acuerdo con el medio Cowboy State Daily, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, caminaba junto a su nieto por el campamento de Bridge Bay cuando el animal los atacó de forma repentina.

Las imágenes muestran al turista intentando refugiarse entre un grupo de pinos mientras el bisonte, que momentos antes se revolcaba en el polvo, comienza a perseguirlos. Segundos después, el animal lo embiste con la cabeza y lo lanza varios metros por el aire.

A tourist was seriously injured after a bison tossed them about 8 feet into the air in Yellowstone National Park. The attack was captured on video by photographer Mike Macleod. pic.twitter.com/ZtGTb32Gee — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

El fotógrafo Mike MacLeod, residente en Montana, presenció el incidente mientras grababa al bisonte.

"Solo intentaba captar imágenes del animal. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir", declaró al medio.

MacLeod explicó que el bisonte había comenzado a caminar por el campamento y previamente había cargado contra un grupo de niños que tomaban fotografías desde cierta distancia.

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Al ver al hombre tendido en el suelo, decidió intervenir para distraer al animal.

"Tenía miedo de que volviera a embestirlo. Corrí hacia el bisonte, grité e intenté parecer lo más grande posible para llamar su atención", relató.

Una vez el animal se alejó, varios visitantes auxiliaron a la víctima mientras otra persona llamaba al 911.

Según MacLeod, el hombre se quejaba de fuertes dolores en las caderas y en una pierna, aunque quienes lo asistieron no observaron heridas externas visibles. Hasta el momento, las autoridades no han actualizado su estado de salud.

Época de celo aumenta la agresividad

El fotógrafo consideró que el ataque pudo estar relacionado con la temporada de apareamiento de los bisontes, que se extiende entre junio y septiembre, cuando los machos suelen mostrarse más territoriales y agresivos.

Las autoridades de Yellowstone recuerdan a los visitantes mantener una distancia mínima de 25 yardas (23 metros) de los bisontes y otros animales de gran tamaño, ya que pueden atacar de forma impredecible incluso cuando parecen tranquilos.