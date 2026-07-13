Cinco muertos en tiroteo dirigido contra una familia en Illinois; dos adolescentes fueron detenidos

Imagen ilustrativa de un casquillo de bala en el pavimento. ( FUENTE EXTERNA )

Cinco integrantes de una misma familia murieron y otras dos personas resultaron heridas durante un tiroteo dirigido ocurrido el domingo en East St. Louis, en el estado de Illinois, informaron las autoridades, que detuvieron a dos adolescentes de 15 y 16 años como presuntos responsables.

De acuerdo con la Policía Estatal de Illinois, los ataques se produjeron en tres lugares distintos de la ciudad, incluido un parque, y todo apunta a que se trató de un "tiroteo masivo selectivo" contra una familia.

Según la agencia AP, el director de la Policía Estatal, Brendan Kelly , calificó el hecho como un acto "terrible" y aseguró que no frenará los avances de la ciudad en materia de seguridad.

"Es terrible. Es malvado. Pero no doblegará a esta ciudad. El progreso que hemos logrado no se perderá", afirmó.

Las víctimas mortales tenían 74, 49, 25, 24 y 21 años . Aunque las autoridades no detallaron el parentesco entre ellas, confirmaron que al menos uno de los sospechosos tenía vínculos con la familia.

Tras el ataque, agentes interceptaron un vehículo y arrestaron a los dos adolescentes, quienes permanecen bajo custodia mientras continúa la investigación. El motivo del crimen aún no ha sido establecido, informo AP.

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"Perdí a toda mi familia"

Marcus May, familiar de las víctimas, declaró al St. Louis Post-Dispatch que en el ataque perdió a sus hijastros, a su madre y a una de sus hermanas.

"Toda mi familia de golpe", expresó.

El fiscal del condado de St. Clair, James Gomric , informó que la decisión sobre los cargos penales contra los detenidos podría anunciarse este martes.

Autoridades descartan un ataque al azar

El tiroteo causó conmoción entre los residentes de East St. Louis, una ciudad de unos 17,500 habitantes ubicada frente a San Luis, Misuri.

"Esto parece algo que pasaría en The First 48, no justo enfrente de ti", dijo el residente Keveon Johnson , quien vive en un complejo de viviendas públicas donde ocurrió uno de los ataques.

Por su parte, la concejala Courtney Hoffman aseguró que el hecho no fue un acto de violencia indiscriminada.

"No se trata de un tiroteo masivo en el que tengas que preocuparte por ir al supermercado y que alguien abra fuego".