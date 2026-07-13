Trump anuncia un "mensaje a la nación" este jueves

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se dirigirá a la nación en horario estelar el jueves, en medio de una fuerte escalada de hostilidades con Irán.

"El presidente Trump dará un discurso a la nación el jueves por la noche, a las 21:00, hora del Este", dijo el lunes el propio mandatario en una publicación en su red Truth Social.

Sin detalles

El republicano no dio detalles sobre el tema de su alocución, y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de detalles.

El anuncio llega después de que Trump declarara que volvería a imponer un bloqueo naval a Irán y que Washington instaurará una tasa del 20 % a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz.

El último gran discurso televisado de Trump a la nación fue el 1 de abril. Ese día ofreció su primera justificación pública sobre la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos israelo-estadounidenses.

En ese discurso desde la Casa Blanca, el presidente expuso sus argumentos a favor de un conflicto que disparó los precios del petróleo e hizo caer sus índices de aprobación.