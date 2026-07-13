Identifican como dominicano a hombre de 46 años apuñalado frente a un local nocturno en El Bronx

Foto de Leonardo Sánchez en monumento dedicado a su memoria en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano de 46 años fue asesinado a puñaladas la madrugada del domingo tras una pelea ocurrida frente a un establecimiento nocturno en el sector Fordham, en El Bronx.

Según el Daily News, mientras la Policía de Nueva York (NYPD) continúa la búsqueda de los responsables, su familia exige justicia y pide a las autoridades intervenir los negocios que, según denuncian, operan fuera del horario permitido.

La víctima fue identificada como Leonardo Sánchez, quien, de acuerdo con la policía, fue atacado alrededor de las 6:45 de la mañana en las inmediaciones de la calle 183 Este y Grand Concourse, luego de una discusión con varias personas que habían salido de un local cercano.

Durante el altercado, Sánchez recibió varias puñaladas en uno de sus brazos. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital St. Barnabas, donde posteriormente fue declarado muerto. Los agresores huyeron del lugar en varios vehículos y, hasta el momento, no se han realizado arrestos.

Su hermana, Patricia Sánchez, relató que horas antes Leonardo la había recogido del Hospital Mount Sinai, donde recibió atención médica por una afección cardíaca, y la llevó hasta su vivienda en Hamilton Heights, informó The News.

"Le dije que se fuera a casa a dormir, pero subí y no sé qué pasó después", recordó. "Él me preguntó: '¿Quieres que te lleve arriba?'. Le respondí: 'No, está bien. Solo vete a dormir'".

Según contó, después de dejarla en su casa, su hermano decidió ir a un establecimiento nocturno para compartir con amigos, sin imaginar que sería la última vez que lo vería con vida.

Pide mayor control sobre locales nocturnos

Patricia responsabilizó en parte a los negocios que, asegura, continúan operando de forma irregular durante la madrugada.

"Todos esos lugares que permanecen abiertos fuera del horario permitido, la policía tiene que intervenir y asegurarse de que los cierren. Le pido a nuestro nuevo alcalde que supervise esos lugares. Que se asegure de cerrar todos esos establecimientos ilegales, porque están destruyendo familias. La gente está intoxicada por las drogas y el alcohol. No piensan con claridad", expresó la hermana de la víctima.

También envió un mensaje a la persona que presuntamente asesinó a su hermano.

"Esa persona no se dio cuenta de que tiene una madre, que tiene hijos, que tiene toda una familia que llora por él".

Un padre de familia

Leonardo Sánchez era padre de dos hijas y vivía con su madre cerca del domicilio de su hermana.

"Era una persona muy apegada a su familia", afirmó Patricia. "Haría cualquier cosa por su familia. Era muy cariñoso".

Aunque reconoció que su hermano había tenido problemas con el alcohol y antecedentes penales relacionados con drogas durante su juventud, sostuvo que nada justificaba su muerte.

"No puedo decirte que haya enderezado su vida. Sé que tenía problemas con el alcohol. Nosotros, su familia, lo sabemos. Pero no era una persona que mereciera morir. Nadie merecía morir".

La familia informó que Sánchez nació en la República Dominicana y emigró a Estados Unidos cuando era adolescente. Sus restos serán velados en Nueva York antes de ser trasladados al país para su sepultura.

"Necesitamos justicia", expresó Patricia. "Nuestro familiar no merecía morir así, por lo que debe hacerse justicia. Porque si esta situación continúa, podrían provocar que otras familias pasen por lo mismo".

Juana Almonte, prima de la víctima, recordó a Sánchez como una persona cercana y apreciada en la comunidad.

"Era una persona maravillosa. Todo el mundo lo quería en el barrio. Cada vez que me veía me saludaba, me besaba y me abrazaba. Estamos pasando por mucho. Duele".