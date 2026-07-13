Jueza cuestiona demanda de Trump contra el IRS y remite a uno de sus abogados para posible sanción

Letrero afuera del edificio del Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS), el 4 de mayo de 2021, en Washington. ( EFE )

Una jueza federal concluyó que la demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos fue interpuesta con un "propósito indebido" y ordenó remitir a uno de sus abogados al colegio de abogados de Florida para evaluar posibles sanciones disciplinarias.

En un fallo emitido este lunes, la jueza Kathleen Williams sostuvo que Trump y su equipo legal utilizaron de manera improcedente el sistema judicial al demandar a una agencia federal que está bajo el control del propio mandatario, lo que, a su juicio, eliminó la existencia de partes realmente enfrentadas en el proceso.

Según la agencia AP, la magistrada calificó la demanda, valorada en 10,000 millones de dólares, como un intento de dar legitimidad judicial a un acuerdo que otorgaba inmunidad al presidente frente a auditorías fiscales y contemplaba la creación de un fondo de 1,776 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que alegaban haber sido perseguidos injustamente.

Aunque Williams no anuló formalmente ese acuerdo, dejó establecido que el Gobierno no podrá presentar en procesos oficiales que dicho pacto fue el resultado de un litigio legítimo.

"La cuestión es si las partes podrían hacerlo alegando ser adversarias y recurriendo a la legitimidad de un procedimiento judicial. La respuesta es un rotundo 'no'", escribió la jueza.

Acuerdo ya había sido abandonado

La resolución llega meses después de que la administración desestimara voluntariamente la demanda y retirara el plan de crear el denominado "Fondo contra la Armamentización", luego de recibir críticas de legisladores republicanos y demócratas, informó AP.

Sin embargo, la Casa Blanca mantiene su intención de conservar otra disposición del acuerdo que protege a Trump y a miembros de su familia frente a auditorías del IRS.

Dudas sobre el conflicto de intereses

Desde el inicio del proceso, Williams cuestionó que un presidente en funciones demandara a organismos federales cuyas actuaciones dependen de su propia administración.

De acuerdo con AP, en su decisión, afirmó que el caso buscaba utilizar a los tribunales para validar un acuerdo que beneficiaba directamente al mandatario y a personas vinculadas a él.

"La naturaleza de la demanda y la conducta de las partes y de sus abogados dejan claro que se trataba de un intento de utilizar al tribunal para dar cierta legitimidad a un acuerdo que otorgaba inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente", señaló.

Posibles sanciones a abogados

La jueza ordenó remitir al abogado Alejandro Brito, quien presentó la demanda, al colegio de abogados de Florida para que evalúe posibles medidas disciplinarias.

Asimismo, dispuso que el abogado Daniel Epstein no podrá solicitar autorización para litigar en el Distrito Sur de Florida durante un período de hasta un año.

Williams también envió copia de su fallo a los colegios de abogados de Nueva York y del Distrito de Columbia, donde existen denuncias éticas contra el fiscal general interino Todd Blanche y el fiscal general adjunto Stanley Woodward.

Según la magistrada, ambos participaron en la negociación del acuerdo pese a haber representado previamente a Trump y a otros acusados en procesos relacionados con el expresidente, lo que plantea interrogantes éticos sobre su actuación.

El equipo legal de Trump respondió que la responsabilidad del caso recae en el IRS por permitir la filtración de las declaraciones fiscales del mandatario entre 2018 y 2020.