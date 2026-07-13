Embajada de EE. UU.: regresar a casa es "parte esencial" del programa Summer Work and Travel

Cientos de estudiantes dominicanos recibieron sus pasaportes para participar en el Summer Work and Travel 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los más de 3,000 estudiantes dominicanos que llegaron a Estados Unidos como parte del programa Summer Work and Travel están a punto de terminar su estadía, y la Embajada de Estados Unidos recordó este lunes que una parte importante del proceso es regresar a casa, condición que no solo garantiza su retorno, sino también la elegibilidad del país para este tipo de visado.

"Aunque despedirse de un verano increíble en el extranjero puede ser triste, regresar a casa es una parte esencial del viaje", indica la misión diplomática en su artículo semanal Pregúntale al cónsul.

La embajada señaló que una de las razones "más importantes" para retornar a República Dominicana dentro del tiempo estipulado es "cumplir con las leyes de inmigración de los Estados Unidos", que llaman a salir del país antes o en la fecha establecida como el fin de su estadía, que en el caso del programa de verano está determinada por el acuerdo laboral con el patrocinador.

En ese sentido, advirtió que no respetar ese período "podría afectar negativamente futuras solicitudes de visa y oportunidades" para el beneficiario.

Además, agregó que "el futuro del programa Summer Work and Travel en la República Dominicana depende de las acciones responsables de sus participantes".

"El programa Summer Work and Travel no solo está diseñado como una oportunidad de empleo, sino también como un puente para el intercambio cultural. Regresar a casa permite a los participantes compartir sus experiencias, fomentando el entendimiento mutuo entre culturas", señala la embajada en el artículo publicado en sus redes sociales.

Para concluir su mensaje, la Embajada de Estados Unidos deseó un buen viaje de regreso a todos los participantes y afirmó que retornar al país marca la culminación exitosa de una experiencia significativa y abre las puertas a nuevas oportunidades.

La Embajada de Estados Unidos ha advertido que una "estadía excedida" en territorio estadounidense puede acarrear consecuencias graves, entre ellas la cancelación de la visa y sanciones penales.

Más sobre el programa

Summer Work and Travel ofrece a los estudiantes extranjeros la oportunidad de vivir y trabajar en Estados Unidos durante sus vacaciones de verano, entre clases, con el fin de conocer de cerca a la gente y el estilo de vida estadounidenses.

Los participantes pueden acceder durante aproximadamente tres meses en áreas como hotelería, turismo y servicios, integrándose a empresas y cadenas reconocidas.

Los participantes del programa viajan a Estados Unidos con una visa J-1 de intercambio, un documento de no inmigrante que permite a estudiantes universitarios trabajar de manera temporal durante sus vacaciones académicas mientras participan en actividades de intercambio cultural.

Para obtener este visado, los estudiantes deben contar previamente con una oferta de empleo dentro del programa, gestionada a través de un patrocinador autorizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En el año fiscal 2024, los visitantes dominicanos con visas de estudiante o intercambio registraron una tasa de permanencia prolongada del 5.78 %, lo que significa que de las 11,351 salidas esperadas entre el 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, 107 se produjeron después de la fecha límite y 549 no fueron registradas.