Inspector de la Policía de NY es acusado de intento de violación y abuso sexual contra subordinada

Jeremy Scheublin, el inspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acusado de intento de violación y otros delitos. ( FUENTE EXTERNA )

Un inspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue acusado de intento de violación y otros delitos, luego de que una subordinada lo denunciara por conducta sexual inapropiada, en medio de una demanda colectiva contra el cuerpo policial y otras autoridades.

Jeremy Scheublin, de 46 años, compareció esposado el pasado viernes ante el Tribunal Penal de El Bronx para la lectura de cargos. Está acusado de intento de violación, abuso sexual, agresión, detención ilegal, tocamientos forzados, mala conducta oficial y obstrucción a la administración pública.

Scheublin, quien se desempeñaba como oficial al mando de la comisaría 46 de El Bronx, se declaró inocente.

Las acusaciones penales contra el inspector surgen mientras tres agentes de esa misma comisaría presentaron una demanda por separado contra el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en la que alegan acoso sexual, represalias y un ambiente de trabajo hostil.

De acuerdo con CBS News, la acusación sostiene que Scheublin presuntamente agredió sexualmente a una subordinada dentro de la comisaría, donde además le habría dicho que quería "tener hijos mestizos" con ella.

Según la denuncia, al día siguiente el inspector supuestamente le advirtió a la víctima: "A la última persona que me acusó no le fue bien".

La abogada de la mujer aseguró que su clienta se defendió del presunto ataque y presentó una denuncia por el incidente en marzo.

"Su acusación llega más de un año y medio después de que ella lo denunciara por primera vez, y solo porque se negó a permitir que el departamento encubriera lo que él hizo", afirmó el abogado de la víctima.

La próxima comparecencia de Scheublin ante el tribunal está programada para el 30 de octubre. Mientras tanto, el inspector fue suspendido sin disfrute de sueldo.

Tres agentes demandan al NYPD

Tres mujeres latinas del NYPD presentaron una demanda contra la ciudad de Nueva York, la comisionada del cuerpo policial, Jessica Tisch, y el subinspector Juan Moran por presuntos casos de acoso sexual ocurridos en la comisaría 46 del Bronx.

La sargento Osmairys Ávila y las agentes Pamela Sosa y Brittany Sosa denuncian no solo acoso sexual, sino también un ambiente laboral hostil, represalias y discriminación racial, entre otras irregularidades relacionadas con su desempeño en esa dependencia policial.

En la demanda sostienen que el oficial al mando convirtió "el mando en su patio de recreo sexual personal y, cuando las oficiales latinas se resistieron, lo evitaron, lo rechazaron o presentaron quejas, el Departamento protegió a la estructura de mando en lugar de proteger a las mujeres afectadas".

En respuesta, el Departamento de Policía de Nueva York informó que el caso se encuentra bajo investigación interna, mientras que el departamento legal de la ciudad declinó hacer comentarios, según CBS News.