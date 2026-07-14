Casos de legionelosis disminuyen en Nueva York, pero autoridades aún buscan el origen del brote

La enfermedad del legionario, es un tipo de neumonía causada por la bacteria legionela, que crece en agua tibia y estancada. ( FUENTE EXTERNA )

El brote de legionelosis que afecta al Upper East Side de Manhattan suma 60 casos confirmados, aunque las autoridades sanitarias informaron este martes que el número de nuevos diagnósticos ha comenzado a disminuir, mientras continúa la investigación para identificar la fuente de la bacteria.

El comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin, indicó que ninguna persona ha fallecido a causa del brote. De los pacientes afectados, 49 requirieron hospitalización y 34 ya fueron dados de alta.

Según los datos oficiales obtenidos por la agencia AP, entre el jueves y el sábado solo se confirmaron dos nuevos casos, una reducción significativa frente a los hasta 11 diagnósticos diarios registrados en los primeros días del brote.

"Todos estos factores en conjunto constituyen una señal alentadora", afirmó Martin durante una rueda de prensa virtual.

Situación actual

La legionelosis es una forma de neumonía causada por la bacteria Legionella, que prolifera en sistemas de agua caliente y puede propagarse a través de torres de refrigeración, jacuzzis y duchas. La enfermedad se transmite al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada y no de persona a persona, informó AP.

Las autoridades detectaron el brote el pasado 2 de julio y ampliaron la investigación a tres códigos postales del Upper East Side.

Hasta el momento, el Departamento de Salud ha inspeccionado las 183 torres de refrigeración ubicadas en el área. De ellas, 76 dieron positivo en las pruebas iniciales, aunque esos análisis no permiten determinar si las bacterias detectadas están vivas o inactivas.

Medidas anunciadas

De acuerdo con AP, de los edificios afectados, 57 ya completaron las labores de limpieza y desinfección de sus torres de refrigeración, mientras que los 19 restantes deberán hacerlo antes del jueves.

Martin explicó que este año la ciudad decidió ordenar la limpieza inmediata de las torres que dieron positivo, sin esperar los resultados de una segunda prueba que confirma la presencia de bacterias vivas, un proceso que suele tardar alrededor de dos semanas.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar cuál de las torres de refrigeración originó el brote.