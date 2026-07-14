Nueva York activa centros de enfriamiento ante una nueva ola de calor extremo

Varias personas juegan con el agua de una boca de incendios abierta durante una ola de calor extrema en Nueva York, Nueva York, EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Nueva York se encuentra bajo alerta por calor extremo y las autoridades han activado cientos de centros de enfriamiento en los cinco condados para ofrecer refugio a los residentes durante las altas temperaturas previstas para los próximos días.

Los centros, que cuentan con aire acondicionado, están disponibles para cualquier persona que necesite un lugar seguro para resguardarse del calor, especialmente adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños pequeños y quienes no tienen acceso a sistemas de climatización en sus hogares, según la cadena reportó Univisión 41.

Dónde encontrar un centro de enfriamiento

Los espacios habilitados por la ciudad incluyen:

Bibliotecas públicas.

Centros comunitarios.

Centros para adultos mayores.

Instalaciones recreativas y otros edificios públicos con aire acondicionado.

Las autoridades recomiendan a los neoyorquinos localizar con antelación el centro más cercano a su vivienda. La lista completa de ubicaciones y horarios puede consultarse llamando al 311 o mediante el portal oficial NYC Cool Options.

Recomendaciones para protegerse del calor

El Departamento de Salud y la Oficina de Manejo de Emergencias recuerdan que el calor extremo es uno de los fenómenos meteorológicos más letales en Estados Unidos y puede provocar agotamiento por calor, deshidratación e incluso golpes de calor, una emergencia médica potencialmente mortal.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Beber abundante agua, incluso si no se tiene sed.

Permanecer en lugares con aire acondicionado el mayor tiempo posible.

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Vestir ropa ligera y de colores claros.

No dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Mantenerse en contacto con familiares, vecinos y personas vulnerables para verificar que se encuentren bien.

Las autoridades también aconsejan buscar atención médica de inmediato si una persona presenta síntomas como temperatura corporal elevada, confusión, mareos, pérdida del conocimiento o ausencia de sudoración.

Ola de calor afecta a gran parte de Estados Unidos

La alerta en Nueva York forma parte de una amplia ola de calor que afecta a gran parte del este y el centro de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido advertencias y avisos por calor para millones de personas desde las Grandes Llanuras hasta el noreste del país, donde la combinación de altas temperaturas y elevada humedad ha incrementado el riesgo para la salud.

Ciudades como Washington D. C., Filadelfia, Baltimore, Boston y varias localidades del Medio Oeste también enfrentan índices de calor que superan los 100 grados Fahrenheit (unos 38 °C), mientras que en algunas zonas podrían acercarse a los 110 °F (43 °C).

Los meteorólogos prevén que las temperaturas permanezcan por encima de lo normal durante varios días, aumentando la demanda de electricidad por el uso de aire acondicionado y elevando el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Las autoridades federales y estatales continúan exhortando a la población a limitar la exposición al sol, mantenerse hidratada y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia hasta que las condiciones mejoren.