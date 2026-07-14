Reconocen en España la trayectoria del primer profesor dominicano de ingeniería civil en Cantabria

El ingeniero dominicano César Alejandro Carrasco Payero fue reconocido con el Gran Gladiador 2026, la máxima distinción de los Premios Gladiadores en el Extranjero, durante la XI edición de la ceremonia celebrada en Madrid.

El galardón reconoce la trayectoria académica, profesional y el impacto social de miembros de la comunidad hispanoamericana residentes en España.

Según una nota de prensa, la entrega tuvo lugar en el Salón de Eventos del Colegio Salesianos de Estrecho y fue encabezada por la presidenta y fundadora de los premios, Lucy Suazo, exintegrante de la selección nacional de voleibol de República Dominicana y líder comunitaria.

Carrasco Payero recibió el máximo reconocimiento por su aporte al desarrollo de la ingeniería civil y la construcción en Cantabria, así como por su respaldo a iniciativas dirigidas a personas con síndrome de Down, mujeres y profesionales del sector.

Trayectoria académica

Originario de República Dominicana, Carrasco Payero llegó a España en 2008 tras graduarse de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posteriormente obtuvo un doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Cantabria, donde alcanzó la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude.

Dos años después de su llegada al país europeo se incorporó como docente de esa universidad, convirtiéndose en el primer dominicano en formar parte del profesorado de Ingeniería Civil de la institución.

En la actualidad coordina el Máster Internacional en Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la Edificación, un programa por el que han pasado más de 600 profesionales de distintos países.

Impulso a profesionales latinoamericanos

Uno de los aspectos destacados de su labor ha sido facilitar la formación de profesionales latinoamericanos en España.

Según explicó, ha contribuido a que más de 200 ingenieros y especialistas de la región cursen estudios de posgrado en la Universidad de Cantabria, y estima que alrededor del 80 % logra incorporarse posteriormente al mercado laboral español.

Carrasco Payero también ha abogado por la modernización de la ingeniería civil en República Dominicana mediante la adopción de tecnologías digitales y nuevas metodologías de construcción.

"En República Dominicana todavía se trabaja con conceptos muy manuales, y eso ya pasó a la historia", afirmó al destacar la necesidad de acelerar la transformación tecnológica del sector para mejorar la productividad, optimizar los procesos constructivos y fortalecer la formación de las nuevas generaciones de ingenieros.