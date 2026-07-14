E. Jean Carroll recibe más de 5.6 millones de dólares en indemnización por caso contra Trump

Composición de fotos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la escritora que lo demanda E. Jean Carroll. ( FUENTE EXTERNA )

La escritora E. Jean Carroll recibió más de 5.6 millones de dólares correspondientes a la indemnización otorgada por un jurado en la demanda por abuso sexual y difamación que presentó contra el presidente Donald Trump, mientras el mandatario mantiene sus esfuerzos para revertir el fallo mediante apelaciones.

Pago de indemnización

De acuerdo con la agencia AP, el pago, efectuado el lunes, incluye los cinco millones de dólares fijados por el jurado en 2023, además de los intereses acumulados, según registros judiciales y confirmó la abogada de Carroll, Roberta Kaplan.

"Nos complace informar que ha recibido la indemnización por daños y perjuicios", expresó Kaplan en un comunicado.

Por su parte, Carroll escribió en la plataforma Substack: "El águila ha aterrizado", en referencia al desembolso.

El dinero permanecía depositado en una cuenta de garantía desde que Trump lo consignó tras el veredicto. Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó en firme el fallo civil, lo que permitió al juez Lewis A. Kaplan autorizar la liberación de los fondos, informó AP.

Apelaciones de Trump

Los abogados de Trump intentaron bloquear el pago mediante una solicitud de emergencia, pero esta fue rechazada. Posteriormente presentaron una nueva apelación con el objetivo de detener o revertir la entrega del dinero.

En mayo de 2023, un jurado concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en 1996 dentro del probador de unos grandes almacenes de lujo en Nueva York y que posteriormente la difamó cuando ella hizo pública la denuncia en sus memorias, publicadas en 2019.

Durante todo el proceso, Trump negó las acusaciones y aseguró que nunca tuvo una relación con Carroll. También afirmó que no la conocía y sostuvo que las denuncias respondían a motivaciones políticas y comerciales.

Carroll presentó la demanda después de que el estado de Nueva York aprobara una ley que permitió reabrir temporalmente reclamaciones civiles por agresiones sexuales ocurridas décadas atrás.

Además de este caso, Trump continúa apelando otro fallo emitido en 2024, mediante el cual otro jurado ordenó que pagara 83 millones de dólares a Carroll por nuevas declaraciones difamatorias realizadas mientras negaba las acusaciones.