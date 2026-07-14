Cámara de Representantes aprueba tener una sola hora todo el año: Miami y NY tendrían la misma hora que RD

Imagen referencial de un reloj y calendario haciendo referencia al horario de verano en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que busca establecer permanentemente el horario de verano en la mayor parte del país y poner fin al ajuste de los relojes que millones de personas realizan dos veces al año.

La denominada Ley de Protección de la Luz Solar, conocida en inglés como Sunshine Protection Act, fue aprobada con 308 votos a favor y 117 en contra, una mayoría amplia integrada por legisladores republicanos y demócratas.

La aprobación representa un avance importante, pero no significa que el cambio ya esté vigente. El proyecto debe ser debatido y aprobado por el Senado antes de ser enviado al presidente Donald Trump para su promulgación. Su futuro en la Cámara Alta todavía es incierto debido a la oposición de algunos senadores.

De convertirse en ley, los relojes no retrocederían una hora en noviembre. La mayor parte de Estados Unidos permanecería durante todo el año en el horario que actualmente utiliza entre marzo y principios de noviembre, lo que produciría tardes con más luz solar, pero amaneceres más tardíos durante el invierno.

El texto permitiría que los estados que decidan mantenerse en el horario estándar puedan excluirse antes de la entrada en vigor de la legislación. Hawái y la mayor parte de Arizona, que actualmente no realizan el cambio estacional, podrían conservar sus sistemas.

La Casa Blanca expresó antes de la votación su respaldo al proyecto y aseguró que los asesores presidenciales recomendarían a Trump firmarlo en caso de que sea aprobado por el Senado.

El mandatario ha criticado en varias ocasiones el cambio semestral de los relojes, al considerarlo una práctica costosa e innecesaria. En mayo afirmó que trabajaría para lograr la aprobación de la legislación y defendió que conservar una hora adicional de luz durante la tarde sería la alternativa más popular.

Los promotores de la medida sostienen que terminar con los cambios de hora reduciría las alteraciones del sueño y facilitaría las actividades familiares, comerciales y recreativas. También argumentan que los restaurantes, comercios y negocios turísticos podrían beneficiarse de tardes más luminosas durante el invierno.

Uno de sus principales defensores, el representante republicano Gus Bilirakis, afirmó durante el debate que los estadounidenses están preparados para dejar atrás el cambio de los relojes y que la medida ofrecería más tiempo de luz para las familias y los negocios.

Debate sobre el horario

Aunque existe respaldo para eliminar los ajustes de marzo y noviembre, la controversia está en determinar cuál de los dos horarios debe mantenerse.

Los defensores del horario de verano permanente prefieren conservar más luz al final de la tarde. Sus críticos advierten que la medida provocaría amaneceres considerablemente más tardíos durante el invierno, con estudiantes esperando autobuses escolares y trabajadores desplazándose cuando todavía está oscuro.

El senador republicano Tom Cotton figura entre los opositores. Ha advertido que en algunas zonas del país el sol podría salir cerca de las 9:00 de la mañana durante determinadas semanas del invierno. La Cámara rechazó una propuesta alternativa que habría establecido permanentemente el horario estándar.

Una encuesta de AP-NORC realizada en 2025 encontró que el 56 % de los adultos estadounidenses prefería el horario de verano permanente, mientras alrededor de cuatro de cada diez se inclinaban por el horario estándar durante todo el año.