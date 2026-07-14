Florida podría perder hasta 35,000 trabajadores haitianos del sistema de salud por fin del TPS

ARCHIVO - Una inmigrante haitiano sostiene un cartel que pide la renovación del TPS para los ciudadanos de su país. ( AP )

El sistema de salud de Florida podría perder hasta 35,000 trabajadores haitianos cuando la autorización que les permite trabajar legalmente en suelo estadounidense expire a finales de este mes, una situación que llevó a la Asociación de Atención Médica del estado a pedir una intervención directa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En una carta oficial dirigida al departamento, la organización solicitó una excepción federal para proteger al personal esencial de los hogares de ancianos del estado.

"Si aproximadamente uno de cada cinco titulares de TPS haitianos trabaja en ocupaciones de atención médica, como indican los análisis nacionales de la fuerza laboral, hasta 35,000 trabajadores de la salud en Florida podrían verse afectados por los recientes cambios en las políticas", señala una carta del 7 de julio dirigida al secretario del DHS, Markwayne Mullin, por el director ejecutivo de la Asociación de Atención Médica de Florida (FHCA, por sus siglas en inglés), J. Emmett Reed.

Según advirtió el gremio en la misiva, la salida de estos trabajadores agravaría la escasez de personal que enfrenta el sector y pondría en riesgo la atención de miles de adultos mayores que dependen de esos servicios.

La FHCA es la organización de residencias de ancianos más grande de Florida y representa a más de 650 centros.

"El cuidado de la salud es un sector con una gran deficiencia de mano de obra y ha empleado a muchos trabajadores inmigrantes haitianos, específicamente trabajadores con TPS. Obviamente, es una industria que se va a ver muy golpeada", dijo, a su vez, Thomas Kennedy, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida.

Situación del TPS

El Congreso de Estados Unidos creó el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 1990. Desde entonces, un país puede recibir esta designación tras una consulta del secretario de Seguridad Nacional con el Departamento de Estado para determinar si cumple con los requisitos establecidos.

El TPS protege temporalmente a sus beneficiarios de la deportación y les permite obtener autorización de empleo, aunque no constituye una vía hacia la residencia permanente.

Dicha protección se aplica cuando el regreso al país de origen resulta demasiado peligroso debido a la violencia, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. La designación puede durar entre seis y dieciocho meses, salvo que sea renovada.

Estados Unidos otorgó el TPS a ciudadanos haitianos tras el terremoto que devastó Haití en 2010 y posteriormente prorrogó la protección debido a la crisis política, humanitaria y de violencia que atraviesa el país.

Sin embargo, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la continuidad de Haití en el programa se ha visto amenazada.

La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Haití ya no cumplía las condiciones para mantener la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS). No obstante, un tribunal federal del Distrito de Columbia emitió una orden que suspendió esa decisión.

Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que los inmigrantes haitianos y sirios no tienen derecho a que se posponga la finalización de su Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras el litigio continúa. Este fallo tiene como consecuencia la pérdida de sus protecciones contra la deportación y de sus permisos de trabajo.

En junio, el gobernador Ron DeSantis respaldó el fallo de la Corte Suprema y lo calificó como una decisión obvia para reforzar el control migratorio.

Tras el fallo judicial, las designaciones del TPS debían expirar el 10 de julio. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció el viernes en su sitio web que extendería la protección para los haitianos hasta el 24 de julio.

Se estima que en Estados Unidos existen cerca de 350,000 haitianos amparados por el TPS. De ellos, unos 145,000 residen en el estado de Florida.