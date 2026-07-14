Condenan a hombre que asesinó a su expareja mientras paseaba a su bebé en Nueva York

Cinta policial acordonó la zona del Upper East Side de Nueva York el 30 de junio de 2022, donde, según la policía, una mujer fue asesinada a tiros mientras paseaba a su bebé en un cochecito. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue condenado a una pena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua por el asesinato de su expareja, una joven madre de 20 años, a quien mató a tiros mientras paseaba a su bebé de tres meses en un cochecito por una calle de Manhattan.

De acuerdo con la agencia AP, Isaac Argro, de 26 años, recibió la sentencia este martes, luego de que en mayo un jurado lo declarara culpable del asesinato de Azsia Johnson, ocurrido el 29 de junio de 2022, informaron las autoridades.

La Fiscalía de Manhattan afirmó que Argro convenció a Johnson de reunirse con él con el pretexto de entregarle artículos para la bebé que ambos tenían en común. Cuando la joven llegó al lugar, cerca de un parque infantil, el hombre le disparó a quemarropa en la cabeza. La niña resultó ilesa.

"Azsia Johnson era una madre cariñosa que dejó una relación abusiva y comenzó a reconstruir su vida. Sus sueños de salir adelante se vieron truncados de forma terrible por Argro", expresó el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado.

Contexto del crimen

La fiscalía sostuvo que Argro ejerció abuso físico y emocional contra Johnson durante la relación. Aunque ella decidió separarse, intentó mantener una relación de crianza compartida por el bienestar de la menor, informó AP.

Antes del encuentro, Johnson informó a un familiar mediante mensajes de texto que iba a reunirse con Argro para recoger los supuestos artículos para la bebé, según los fiscales.

El acusado fue arrestado dos días después del crimen.

Reacción pública

El asesinato conmocionó a Nueva York y generó una amplia condena pública. Un día después del ataque, el entonces alcalde Eric Adams y otros funcionarios participaron en una vigilia en honor a Johnson.

Desde entonces, familiares y allegados colocan cada año fotografías y flores en el lugar donde ocurrió el feminicidio para recordar a la joven madre.