Mayra Jolie, la candidata de mayor edad en el Miss RD y su relación con Trump: "Mi vida le pertenece a EE. UU."

Mayra Jolie vuelve al escenario del Miss República Dominicana Universo 35 años después de su primera participación. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Mayra Jolie vuelve al escenario del Miss República Dominicana Universo 35 años después de su primera participación. Sin embargo, más allá de convertirse en la candidata de mayor edad del certamen, la abogada migratoria y excandidata al Congreso de Estados Unidos, afirmó que, aunque nació en República Dominicana, siente que su vida pertenece a Estados Unidos, país donde construyó su carrera profesional y formó su familia.

"Nací aquí por equivocación porque mi mamá no quiso viajar a Estados Unidos cuando estaba embarazada. Yo pude haber nacido allá", expresó Jolie de 58 años al hablar sobre sus orígenes y el vínculo que mantiene con ambas naciones.

La aspirante explicó que emigró a Estados Unidos en 1990, luego de graduarse de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y participar en el entonces Señorita República Dominicana.

Allí revalidó su título, se convirtió en abogada de inmigración y desarrolló una trayectoria que también la llevó a incursionar en la política.

"Si yo me hubiese quedado en la República Dominicana hubiese sido una abogada más. En Estados Unidos revalidé mi carrera, hice raíces, desarrollé mi talento y formé mi familia", sostuvo.

Para Jolie, ese recorrido marcó definitivamente su identidad.

"Yo le debo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Represento a Santo Domingo Norte porque aquí nací, crecí y está mi familia de origen, pero la familia que construí es americana. Mi esposo, mi hijo y toda mi familia son estadounidenses o ciudadanos naturalizados", afirmó.

Aclaró, sin embargo, que mantiene respeto por su país natal.

"Respeto la bandera de la República Dominicana y la represento con orgullo. Nunca he puesto el nombre del país en vergüenza; al contrario, siempre he tratado de llevarlo en alto", dijo.

Defiende la inmigración legal y el liderazgo de Donald Trump

Durante la conversación, la abogada migratoria también defendió las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que existe una percepción equivocada sobre su postura hacia los inmigrantes.

"La gente cree que Donald Trump no quiere saber de los inmigrantes, y eso no es así. Una cosa es ser inmigrante y otra muy distinta es ser inmigrante ilegal", expresó.

Según explicó, como profesional del derecho migratorio su labor consiste en ayudar a las personas a regularizar su estatus y acogerse a los mecanismos legales establecidos por las leyes estadounidenses.

"Mi deber es orientar a quienes quieren hacer las cosas correctamente. Pero nunca voy a apoyar a quien quiera socavar la integridad de Estados Unidos", afirmó.

Jolie también reveló que su cercanía con Trump y otros dirigentes del Partido Republicano surgió a partir de la defensa pública de sus posiciones conservadoras y de los valores que, según ella, ambos comparten.

Regresa al Miss 35 años después

Sobre su participación en el Miss República Dominicana Universo, explicó que aceptó competir luego de que el certamen eliminara el límite de edad, una decisión que permitió el regreso de antiguas candidatas.

Recordó que participó hace 35 años y considera que esta nueva etapa representa un homenaje a la historia del concurso.

No obstante, aseguró que su trayectoria la coloca en una posición distinta frente al resto de las concursantes.

"No hay forma de que una candidata pueda pararse al lado mío con la trayectoria que tengo. Ellas tienen que hablar de lo que van a hacer; yo solamente tengo que decir lo que he hecho durante más de 35 años", manifestó.

Aun así, sostiene que su participación busca demostrar que las distintas etapas de la vida de una mujer pueden convivir y que no es necesario abandonar una faceta profesional para asumir nuevos retos.

"La vida de una mujer no obliga a soltar una etapa para vivir otra. Las oportunidades aparecen y hay que aprovecharlas cuando llegan", concluyó.