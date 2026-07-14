NY congela por un año los permisos para grandes centros de datos de inteligencia artificial

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará este martes una orden ejecutiva que suspende durante un año la construcción de nuevos centros de datos de gran tamaño, convirtiendo al estado en el primero del país en imponer una moratoria de este tipo mientras desarrolla regulaciones para mitigar su impacto ambiental y energético.

La medida congela la emisión de permisos estatales para nuevos centros de datos hiperescalables, instalaciones que albergan miles de servidores y consumen grandes cantidades de electricidad y agua para alimentar y refrigerar sistemas de inteligencia artificial.

Según la oficina de la gobernadora, el período de suspensión permitirá a los reguladores elaborar normas sobre el consumo energético, el uso del agua, los efectos ambientales y otros aspectos relacionados con estas infraestructuras.

"El desarrollo de centros de datos amenaza con disparar las facturas de servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y generar incertidumbre para los neoyorquinos. Es mi responsabilidad actuar y liderar", afirmó Hochul en un comunicado.

La decisión se produce en medio del rápido crecimiento de la industria de la inteligencia artificial, cuya expansión ha impulsado la construcción de centros de datos cada vez más grandes y con mayores necesidades energéticas.

Sin embargo, empresas tecnológicas y promotores inmobiliarios sostienen que limitar estos proyectos podría afectar la creación de empleos y reducir la competitividad de Estados Unidos frente a China en la carrera por liderar el desarrollo de la IA.

Reacciones políticas

Nueva York se convierte así en el primer estado en adoptar una moratoria de este tipo. Aunque iniciativas similares han sido propuestas en al menos una docena de estados, ninguna había prosperado. En Maine, una medida comparable fue vetada este año por la gobernadora Janet Mills, al considerar que impediría un proyecto con potencial para generar empleos en una comunidad afectada por el cierre de una fábrica.

La decisión también tiene implicaciones políticas para Hochul, quien busca la reelección en un contexto marcado por el aumento de los costos de la energía y la preocupación de los votantes por el costo de vida.

Este año, la gobernadora flexibilizó algunos de los objetivos climáticos del estado al argumentar que era necesario contener el impacto económico sobre los consumidores.

Su rival republicano, Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, rechazó la moratoria y defendió que sean los gobiernos locales quienes decidan si autorizan proyectos de centros de datos a cambio de beneficios económicos para sus comunidades.

Aunque la Legislatura estatal aprobó un proyecto de ley con una moratoria similar, la administración de Hochul consideró que la propuesta requería ajustes adicionales y optó por implementar la medida mediante una orden ejecutiva de aplicación inmediata.

Actualmente, Nueva York no figura entre los principales destinos de Estados Unidos para la instalación de los mayores centros de datos hiperescalables.